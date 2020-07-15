振興三倍券實體購買民眾還是霧颯颯　民眾一早排隊等待

▲西螺郵局排第一位的陳小姐表示，大約5點來排隊，寧可多等「確定」的3小時而且保證領取得到，比較乾脆。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

政府今日民眾可於中華郵局以現金購買振興3倍券，雖然郵局上午8時30分才開門營業，但有不少民眾提早數小時前往排隊等待，上午7點多各地郵局均出現排隊人潮，雲林郵局員工很有默契，幾乎全員不約而同提早上班服務民眾，但還是有民眾還是不清楚何謂身份證末碼單雙號分流，氣憤離場。

雲林西螺郵局一早出現領券人潮，以領取號碼牌方式排隊等開門購買，西螺郵局標示今日預備400份振興券，於西螺郵局排第一位的陳小姐表示，大約5點就來排隊了，剛好住在附近有早起的習慣，更因為不確定排在後面，再加上郵局人員發券狀況如何，總共的等待時間會是多久，寧可多等「確定」的3小時而且保證領取得到，比較乾脆。

▲西螺郵局人員幾乎全員不約而同提早上班服務民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林郵局局長吳順吉指出，雲林郵局每天最大振興三倍券服務量為1000份，從平時10個櫃台受理業務，發放期間特別增加7個專辦櫃台，8個一般業務櫃台，至本月底止也增加5名人力為民服務。吳順吉呼籲，周一及中午時段人力及服務窗口較少，提醒民眾可利用其他離峰時段前往辦理，縣內所有郵局也將於7月18、25日周六營業開放領取振興3倍券。

郵局人員提醒，每人可代理五位親友購買振興三倍券，「單雙號分流」是代領人為主，前往郵局代領的人的身分證字號末碼必須依據單雙號分流，而被幫忙領取的人是不用分身分證末碼單雙號的。

▲雲林西螺郵局今日上午7點多已出現領券人潮，以領取號碼牌方式排隊等開門購買。（圖／記者蔡佩旻攝）





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