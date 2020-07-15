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比漾廣場振興券「買3千元送100元」還能抽獎　27櫃推專屬優惠最多買一送一

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▲新北百貨振興券優惠。（圖／比漾廣場、遠百提供）

▲新北百貨比漾廣場男人節7／16開跑，加碼振興券抽獎優惠。（圖／比漾廣場、遠百提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

永和比漾廣場針對父親節檔期「男人節」在7／16正式登場，適逢振興券上路也搶搭優惠話題，持會員卡指定櫃位消費滿1,880元送100元抵用券，且使用消費券不限金額，均可參加抽獎，獎品包括金門麵線、Cio水果酵飲與美食街50元兌換券；振興券消費500元以上還可抽iPad 7與SONY 55吋4K液晶電視。

▲新北百貨振興券優惠。（圖／比漾廣場、遠百提供）

2020年上半百貨與實體消費通路受疫情衝擊，許多人避免前往人潮多的群聚場所，地區型百貨比大型商圈百貨更受民眾青睞，比漾廣場上半年業績逆勢成長2.9％，主要受惠在地民眾與餐廳消費，6／7解封後逛街人潮正式回流，加上振興券今（7／15）起正式上路，位於新北永和區的比漾廣場趁勢推出男人節檔期，從7／16起至8／12，推出商品特價外再搭配振興券加碼。

其中針對振興券推出的「振興三部曲」，從7／16起會員卡加上振興券不限金額消費，即可抽金門麵線、Cio水果酵飲與美食街50元兌換券；消費金額超過500元加贈「幸運抽獎券」，可抽價值13,000元與32,900元的iPad 7與SONY 55吋液晶電視。此外若持振興券消費滿3,000元，可加贈100元抵用券，每日限量100份。

▲新北百貨振興券優惠。（圖／比漾廣場、遠百提供）

▲新北百貨振興券優惠。（圖／比漾廣場、遠百提供）

▲持振興券消費500元以上，還可抽平板電腦跟液晶電視。

另男人節檔期從7／16起至7／19期間，會員卡當日單櫃消費滿3,000元贈100元抵用券；家電指定櫃位當日單櫃消費滿5,000元贈200元抵用券。7／16至7／26期間，指定櫃位當日單櫃消費滿1,880元贈100元抵用券。7／31至8／2期間，指定櫃位當日滿5,288元贈QB剪髮券。8／7至8／9期間當日單櫃消費滿8,888元贈KARADA體驗券，均為限量。

此外，也聯合館內27間專櫃，針對振興券推出最高滿一送一專屬優惠方案，包括DUBI韓系太陽眼鏡、EDOAN太陽眼鏡、mamatoto購買兩件以上、益康屋隨行杯與提鍋組合等，都有買一送一。

針對「實體振興券」優惠，板橋大遠百從7／15起推出憑實體振興三倍券買1,000元送5,550元振興Coupon券，並祭出「振興價3000元專區」特價優惠，包括LA MER濃縮精華露100ml、舒芙乳霜7ml、柔焦妝前乳3ml市價5,288元，特價3,500元，限量20組；義廚寶新角色系列32cm深炒鍋、32cm米克蘭諾多功能蒸籠市價5,380元，特價3,000元。

▲新北百貨振興券優惠。（圖／比漾廣場、遠百提供）

▲新北百貨振興券優惠。（圖／比漾廣場、遠百提供）

▲義廚寶新角色系列32cm深炒鍋、32cm米克蘭諾多功能蒸籠。

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