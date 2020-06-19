新竹市首家口罩工廠取得執照　估每月產量260萬片

▲口罩生產機台。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

後疫情時代最「夯」新商機，非口罩工廠莫屬！新竹市政府大力推動振興計畫，扶持因疫情受創的產業，恰好搭上口罩內外銷本（6）月1日起解禁，如今竹市也有了第一家在地口罩工廠。位於香山的涔宇科技有限公司，從找廠房、申請登記、市府審核及會勘，迅速在17日取得衛生局核發的「製造業藥商許可執照」，待衛福部通過醫療器材許可證後，預計每月可製造260萬片口罩，配合民眾因疫情改變的口罩使用習慣，有望成為後勢看漲的產業潛力股！

新竹市產發處表示，涔宇科技有限公司今（109）年4月送件，向市府申請登記為口罩工廠，經書面審核及現場會勘，市府已於6月5日核准工廠登記；6月17日衛生局也核發「製造業藥商許可執照」，目前，公司正積極向衛生福利部食品藥物管理署申請「醫療器材許可證」，待通過後即可正式量產，預計每月產量可達260萬片口罩，成為新竹市第一家口罩工廠。

產發處表示，許多產業因疫情受創，因此積極規劃振興計畫，為解決企業困境、加速投資；未來市府將推動「工業區更新立體化發展方案」，加速推動廠房更新並鼓勵企業投資研發，也會提供單一窗口及輔導團隊，協助有意擴大投資廠商儘快取得建照、使照、投入生產，一起把握後疫情時代商機。

產發處也提醒，雖然現今疫情趨緩，已進入「防疫新生活」，但仍請注意全民防疫，保持社交距離或是配戴口罩，養成良好衛生習慣。