法官退養金達現職月奉98％　監委建請參考年改設計合理制度

▲監察院。（資料照／記者林健華攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院15日表示，儘管法官體力衰退不適審判的強制退休未違憲，但現行法官退養金制度，若法官自願退休，可加給最高140％月退休金的退養金，使退休所得最高達同俸級現職法官每月俸給的98％，相較同公教人員退休所得替代率僅45％至62.5％，制度設計如何才合宜妥適，他們建請應立基於軍公教年金改革的思考，並斟酌國家財政負擔，為更整體、合理且衡平的考量。

監委仉桂美、劉德勳與包宗和於調查報告中指出，憲法第18條揭示法官為終身職，但非保障到老死的意思，若當法官到一定年紀不適宜從事審判工作，仍令其為之，實有損人民訴訟權，所以訂定強制退休年紀，並未違反憲法保障終身職的意旨。且司法院認法官為終身職，僅能自願退休，反使年老體衰無法辦案的司法官與年俱增，阻礙人事新陳代謝，甚而嚴重影響司法效能。

另外，司法院對於年滿70歲，已不適宜審判的法官設有優遇制度，使其拿到俸給總額的三分之二，不過另一方面，又以加給可高達140％月退休金的退養金，誘引法官自願退休，不但使法官的退休所得高過一般公務員甚多，又促使仍能任審判工作的法官退休，此制度設計有失均衡。

監委表示，有關法官退休退養金制度，監察院諮詢相關學者專家的見解後，大致均認為法官退養金制度如何設計為立法裁量的問題，其修改調整並不涉及違憲。目前軍公教在年改後，公務人員請領的退休所得替代率僅為45％至62.5％，始符國家財政負擔可行性，但自願退休法官加給最高140％月退休金的退養金，使其退休所得最高達同俸級現職法官每月俸給的98％，應有更合理衡平的思考。

此外，監委也提到，司法院及法務部前因編列司法官退休退養給付所需預算不敷，連年動支第二預備金的問題，雖已於2019年核實估算編列預算額度因應，然而該二機關仍宜視社經因素變動，滾動檢討，以避免類似情事發生。