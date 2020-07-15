喝醉甩醫師巴掌罰9萬嫌重　工人哭窮討緩刑「我只打一次」

記者黃翊婷／綜合報導

台中陳姓男子過去有多項前科，去年11月30日因為酒醉路倒受傷，送醫治療卻對鍾姓醫師甩巴掌，大鬧急診室，一審被依台中地院法官判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。但他提出上訴並強調自己收入微薄，希望減輕量刑或諭知緩刑，結果被法官打臉，確定敗訴。

▲陳男酒醉路倒，被送到醫院還甩醫師巴掌。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

陳男在判決書中主張，他只有國中學歷，智識程度不高，至今單身、無子女，平時都在工地工作，收入微薄、生活困苦，卻因為酒後大鬧急診室被判刑，「我只有一次揮打行為，犯罪手段和造成的損害輕微」，事後也向鍾姓醫師道歉，一審量刑顯然太重了，希望能撤銷原判決，改判處2月有期徒刑並諭知緩刑。

不過，法官認為，陳男過去有傷害、妨害公務等前科，素行非佳，明明是酒後自己路倒跌傷，卻質疑醫院的救護方式，醫師耐心解釋說明，還出手毆打，一審判處3月徒刑，且得以易科罰金9萬元，並無悖離比例原則。

法官接著指出，陳男過去犯下的妨害公務案件，也是因為酒後情緒控制欠佳所致，如今同樣因為飲酒再犯，顯然缺乏自制力，況且他從偵查過程一直到出庭期間，都堅稱「當天喝很醉，不知道發生什麼事情」，難認已知悔悟，最後裁定駁回上訴，全案確定。

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