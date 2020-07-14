　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

結婚1年半老婆吵離婚！　老公爆她「不喜歡男生」不給碰...要退還聘金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲老婆要求離婚，老公認為對方騙婚。（圖／翻攝自福建綜合頻道）

▲老婆要求離婚，老公認為對方騙婚。（圖／翻攝自福建綜合頻道，下同）

記者劉亭／綜合報導

福建莆田市一對夫妻才結婚1年半，但近日已展開離婚手續對簿公堂。老公抱怨，兩人戀愛一年半後結婚，但是在新婚第二天老婆就告訴他「不愛男人」，過一陣子就收到了離婚傳票。

根據福建綜合頻道報導，家住莆田仙遊的葉奇偉和林亦芳戀愛1年半後，於2018年12月18日登記結婚，12月31日舉辦婚禮，之後兩人因為工作分隔兩地，但今年3月葉奇偉突然收到法院離婚傳票通知。

葉奇偉表示，在新婚第二天，老婆就突然認真的說「不能接受男性」，兩人可以做法律上的夫妻，但不能做實質的夫妻，要求他跟別人生孩子。由於林亦芳的態度十分肯定，讓葉奇偉難以接受。

▲老婆要求離婚，老公認為對方騙婚。（圖／翻攝自福建綜合頻道）

回想兩人戀愛的時候，葉奇偉說道，當時老婆不能牽手、不能怎樣，都以為是因為沒有結婚，所以才碗拒，現在感覺都是騙婚套路，為了他結婚一家人已經花了幾十萬元人民幣，結果最後卻只換來離婚訴訟書，感到很灰心，「我就是想要討個說法，我是拿真心待她，但是她是帶著目的性騙我」。

林亦芳的母親表示，女兒性取向正常，男方是誹謗，對於女婿先前帶人到家門鬧的行為很反感。林亦芳也說，結婚第一天確實是沒有行房，因為第一天很忙碌，但第二天該有的就都有了，「我都嫁到你家裡了，我沒事，鬧著玩嗎？」

林亦芳指出，兩家人先前因為聘金問題起了點小爭執，但真正讓她失望的是，婚後等了1年多，男方仍沒對她坦誠相待，提出離婚後還帶人到家裡鬧，現在感情更加惡化了。目前，男方要求退回聘金，女方拒絕接受調解。

►戴口罩更要保養

ET快訊
三倍券要到手了！4大超商「開領懶人包」　少帶這東西得多跑一趟
有史以來最小日本腦炎！彰化3個月大男嬰染病「來不及打疫苗」
和女友約會1天「狂噴5000」　網一看明細論戰：單身狗能活1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

結婚1年半老婆吵離婚！　老公爆她「不喜歡男生」不給碰...要退還聘金

商人在迦納染上新冠肺炎：回不去了！　豪砸「1161萬」獨自包機回家

大陸洪患恐增「傳染病」風險　WHO：丟棄接觸過的所有食物

香港財長：國安法不影響投資信心「反而持續有資金湧入！」

鄰居墜樓14歲少女「冷笑」　到家10秒後仰頭自殺！母淚揭心酸真相

華為公布2020年上半年業績　收入按年增長13.1%

香港確診者曾捐血「並被使用」　輸血中心：血液未檢測到病毒

香港泛民立法會初選結果出爐！　黃之鋒、岑子杰等本土派獲高票

重開不足一個月！香港迪士尼15日起再關閉　度假區內酒店維持開放

大陸洪水不斷！　氣功大師現身「發功治水」賣力翻滾下跪...網笑歪：天靈靈地靈靈

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

結婚1年半老婆吵離婚！　老公爆她「不喜歡男生」不給碰...要退還聘金

商人在迦納染上新冠肺炎：回不去了！　豪砸「1161萬」獨自包機回家

大陸洪患恐增「傳染病」風險　WHO：丟棄接觸過的所有食物

香港財長：國安法不影響投資信心「反而持續有資金湧入！」

鄰居墜樓14歲少女「冷笑」　到家10秒後仰頭自殺！母淚揭心酸真相

華為公布2020年上半年業績　收入按年增長13.1%

香港確診者曾捐血「並被使用」　輸血中心：血液未檢測到病毒

香港泛民立法會初選結果出爐！　黃之鋒、岑子杰等本土派獲高票

重開不足一個月！香港迪士尼15日起再關閉　度假區內酒店維持開放

大陸洪水不斷！　氣功大師現身「發功治水」賣力翻滾下跪...網笑歪：天靈靈地靈靈

批國民黨立委無理取鬧　林俊憲：來一次打一次

梁文音終結4年短命婚！王浩宇譏「比同志更早結束」…反被洗臉轟：不道德

SBL／陳信安現身測試會　璞園確定出席選秀會「是否選秀」將揭曉

英國是港人移居海外首選！　外媒披露官方預測：未來5年20萬港人移民英國

15歲傻弟喝酒壯膽　「爬67歲老奶奶床上」硬爽6次…嫩鳥遭狠咬含淚逃森林！

老公是獨子…正妹女星枕頭一掀「全是生子壓力」！　1張照片曝背後辛酸

Karencici兌現承諾脫了！　「只穿Bra洩腹肌」火辣熱舞

豆花豆漿無限量！桃園超佛心麵店　豚骨叉燒麵條軟嫩、湯頭濃郁

羅智強再拿「已澄清」舊案打蘇貞昌　政院酸爆：不要每半年就炒作一次

林佳龍視察桃機！加速推「搭機環島」　紓困3.0擬回溯從7月開始辦理

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

大陸熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

鄱陽湖告急！專家曝致命關鍵

鄰居墜樓少女冷笑　到家後仰頭自殺

網紅大鬧醫院！下秒看到他秒認輸

2歲男童手伸進封口機　右前臂瞬間成兩半！

林鄭月娥：泛民派「初選」恐違反國安法

大陸洪水不斷...氣功大師現身「發功治水」賣力翻滾下跪

情侶「笑躺斑馬線」裹床單拍婚紗　網罵：拍遺照嗎

老駱駝被賣跋涉100公里回家　主人感動買回

香港暴增52確診創新高！港府急下令

與1998年相比 今年洪災2關鍵差異

公司罰吃死神辣條　妹子1554字控：險昏死

洪水衝破堤壩！他狂奔5km「腳都在抖」

癡男手掐女主播！劇情神展開

更多熱門

相關新聞

通姦罪除罪化 摟腰摸頭就被告？ 證據標準降低 求償精神損害暴增｜行動法庭 第73集

通姦罪除罪化 摟腰摸頭就被告？ 證據標準降低 求償精神損害暴增｜行動法庭 第73集

司法院大法官作出第791號解釋，針對刑法第239條通姦罪宣告違憲，也就是通姦罪除罪化，解釋作出以後，引發各方討論，產生許多社會現象，因為外遇不再有刑責，法院審理的偷情民事賠償案件變多，夫妻的世界變成了什麼樣的關係，抓猴的徵信產業又有什麼樣的變化？行動法庭邀請到律師蘇家宏、徵信社社長謝智博，以及諮商心理師吳姵瑩一起來討論。

出軌妻騙夫：算命說要先離再結！他中招崩潰了

出軌妻騙夫：算命說要先離再結！他中招崩潰了

人妻控：被老公5度硬上…崩潰喊離　結果出爐

人妻控：被老公5度硬上…崩潰喊離　結果出爐

大老闆想娶新女友遭拒　竟找員工「硬上辣妻」過程中直接做掉

大老闆想娶新女友遭拒　竟找員工「硬上辣妻」過程中直接做掉

「我們結婚了！」張嘉郡、周柏吟臉書公開喜訊

「我們結婚了！」張嘉郡、周柏吟臉書公開喜訊

關鍵字：

離婚聘金結婚

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面