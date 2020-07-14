結婚1年半老婆吵離婚！　老公爆她「不喜歡男生」不給碰...要退還聘金

▲老婆要求離婚，老公認為對方騙婚。（圖／翻攝自福建綜合頻道，下同）

記者劉亭／綜合報導

福建莆田市一對夫妻才結婚1年半，但近日已展開離婚手續對簿公堂。老公抱怨，兩人戀愛一年半後結婚，但是在新婚第二天老婆就告訴他「不愛男人」，過一陣子就收到了離婚傳票。

根據福建綜合頻道報導，家住莆田仙遊的葉奇偉和林亦芳戀愛1年半後，於2018年12月18日登記結婚，12月31日舉辦婚禮，之後兩人因為工作分隔兩地，但今年3月葉奇偉突然收到法院離婚傳票通知。

葉奇偉表示，在新婚第二天，老婆就突然認真的說「不能接受男性」，兩人可以做法律上的夫妻，但不能做實質的夫妻，要求他跟別人生孩子。由於林亦芳的態度十分肯定，讓葉奇偉難以接受。

回想兩人戀愛的時候，葉奇偉說道，當時老婆不能牽手、不能怎樣，都以為是因為沒有結婚，所以才碗拒，現在感覺都是騙婚套路，為了他結婚一家人已經花了幾十萬元人民幣，結果最後卻只換來離婚訴訟書，感到很灰心，「我就是想要討個說法，我是拿真心待她，但是她是帶著目的性騙我」。

林亦芳的母親表示，女兒性取向正常，男方是誹謗，對於女婿先前帶人到家門鬧的行為很反感。林亦芳也說，結婚第一天確實是沒有行房，因為第一天很忙碌，但第二天該有的就都有了，「我都嫁到你家裡了，我沒事，鬧著玩嗎？」

林亦芳指出，兩家人先前因為聘金問題起了點小爭執，但真正讓她失望的是，婚後等了1年多，男方仍沒對她坦誠相待，提出離婚後還帶人到家裡鬧，現在感情更加惡化了。目前，男方要求退回聘金，女方拒絕接受調解。

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