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自稱尿急跌倒「小樹枝刺瞎左眼」　衰男討132萬理賠慘敗

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記者黃翊婷／台北報導

王姓男子2016年9月間前往大陸廣東省旅遊，自稱因為一時尿急在公園某下坡處方便，卻不小心摔倒，導致左眼刺傷，視力降至0.01以下，因此決定向兩家保險公司求償132萬元。不過，由於王男對於受傷的時間一下子說是上午，一下子又改口稱是下午，加上病歷記載與常理不符，最後被高等法院裁定敗訴，全案確定。

廣東省中山市紫馬嶺公園。（圖／翻攝自Google地圖）

▲紫馬嶺公園。（圖／翻攝自Google地圖）

王男在判決書中主張，2016年9月30日在廣東省中山市紫馬嶺公園內遊玩時，一時尿急想就近找隱蔽處方便一下，結果卻在某個下坡處因為重心不穩摔倒，左眼遭刺傷，事發當時無人目睹，所以他沒有報案，加上現金不足，簡單治療（未在當地進行手術）後就自行返回酒店，直到3日後由澳門搭機返台，才前往嘉義的醫院就診，並接受眼球修補手術。

然而，王男接受治療之後，左眼視力仍在0.01以下，沒有好轉的跡象，他在2017年11月備齊相關文件向兩間保險公司請求給付保險金，沒想到竟然被故意拖延，拒絕理賠。他聲稱，就算一開始自覺眼傷情況不嚴重，錯過治療的黃金時機，但沒有人會期待自己的左眼失明，這件事應當屬於意外，保險公司應給付132萬元。

▲▼男子,眼睛,視力。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲王男受損的視力並未好轉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

但兩間保險公司皆表示，王男聲稱左眼是遭樹枝劃傷，卻沒有詳細描述事發過程，加上沒有其他客觀事證可以佐證，就連他的單方面陳述也出現前後不一的狀況，甚至不肯配合出示相關病歷資料供公司審查；後續公司也曾派員進行調查，發現紫馬嶺公園從未辦過任何文物展覽，東側門也早已封閉多年，他不可能從東側門進出並在公園內參觀展覽，整起事件顯然有許多疑點尚未釐清。

高等法院法官認為，王男一開始聲稱事故是在吃完早餐後發生的，但廣東方面的病歷記載就診時間為晚間8時，落差相當大，他才改口聲稱是故事發生在下午，說詞前後不一，有重大瑕疵；況且一般人眼部受到外力刺激，都會反射性將眼皮緊閉，因此摔倒後應該會傷及眼眶周圍、眼瞼或是臉部，然而他只有左眼球破裂傷，其餘地方一切完好，如果是被不規則的小樹枝刺傷，怎麼可能這麼精準，整起事件的確有不合理之處，最後裁定駁回上訴，全案確定。

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