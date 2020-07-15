3千年前巨石文化遺址！花蓮規劃修繕11年前出土石板棺

▲文化局曾之妤副局長率文資科黃用斌科長至現場勘查。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者記者蕭可正／花蓮報導

花蓮光復鄉前於2009年執行多元就業方案時，在太巴塱引靈祭祖儀場挖出大量史前前文物，包括石輪、單石、石板、石杵等，同時發現1處石板棺遺構，當下鄉公所邀請考古學者劉益昌先生至現場勘查，劉先生告知該地點為花東縱谷地區巨石文化重要遺址，文化人群活動年代約為3000年前至350年前，因此現地保存石板棺，未繼續挖掘。

因為多年未做石板棺維護工作，現場凌亂並有雜草長出，賴國祥議員為完善保存石板棺本體，展現部落傳統文化尊嚴與價值，於議會提案請文化局協助石板棺修繕及維護工作，文化局7月13日上午由曾之妤副局長率文資科長黃用斌科長至現場勘查，並邀請本縣文化資產審議會李坤修及葉長庚委員提供考古遺構維護專業意見。

▲現勘會議前部落耆老準備酒與檳榔向祖靈祝禱。



現勘會議前部落耆老準備酒與檳榔向祖靈祝禱，說明工作內容並請祖靈保佑工作順利，會勘現場除賴議員及光復鄉林清水鄉長外，太巴塱地區4位村長、吳依臻代表皆至現場表達關切，可見地方人士對本案高度重視，希望石板棺修復後可作為部落族人學習及推廣部落傳統文化之場域。



曾之妤現勘後指出，石板棺遺構發現後未做地表清整及考古調查，因此未能凸顯其文化資產重要性及與太巴塱部落的關聯殊為可惜，因石板棺本體仍在土層中，為保存遺構完整，修繕維護的規劃將採取現地保存策略，未來文化局將協助部落清整石板棺遺構周遭地面，移除不必要石塊，完整呈現石板棺整體結構，並填實周遭矮牆縫隙，使石板棺免招風雨侵襲。

曾之妤表示，將委託專業考古機構針對石板棺進行小型調查研究，建立石板棺基本資料，內容包括體積、型態、方向、材質等，待調研完成後將製作展板，完整呈現石板棺結構及文化脈絡，作為部落族人學習傳統文化之教材。

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