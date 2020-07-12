全國第一個東南亞文化商圈座落台南　黃偉哲：讓民眾體驗東南亞文化風華

▲全國第一個東南亞文化商圈座落台南，讓民眾體驗東協10國的文化，未來可望成為台南另一個觀光亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國第一個東南亞文化商圈座落台南，將在北區嘻門埕廣場試營運，共有50個店面，估計提供250個新住民工作機會，而市民及遊客們，可以來這邊體驗東協10國的異國文化特色，占地2000坪的商圈，未來可望成為台南另一個觀光亮點。

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「微沙雅東南亞文化商圈」創辦於台南市北區西門路四段，將東南亞文化、吃、喝、玩、樂整合在這兩干坪場域，照顧東南亞新住民，提供創業及就業的平台，現場布置造景如東南亞各國風情，讓東南亞新住民在台灣有如回家的感覺。

台南市長黃偉哲親臨現場祝賀，並肯定全國第一個東南亞文化商圈座落台南，讓市民與遊客體驗東南亞文化風華，並讓東南亞新住民可以介紹母國文化，市府會全力協助與配合相關文化活動。

該商圈將24小時提供休間娛樂、美食、百貨、美容SPA、親子互動、各國文化體驗、與台灣第二代子女教育養成等，讓新住民能在台灣展現自己的優點、特色,，也提供台灣在地人與觀光客不用出國，也可以體驗到東南亞各國的異國風情，享受充滿文化特色的異國之旅。

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