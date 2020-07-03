　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾抗議　文化局：行政中立

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾到文化局抗議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾到文化局抗議。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區百年老廟福海宮、因位處未來桃園機場第三跑道尾端，是否遷移，一直引發兩派信眾不同看法。反對福海宮遷移的信眾們，獲悉市府文化局將於7日召開文化資產審議會議中，撤銷2017年福海宮登錄歷史建築的決議，該宮多年前的重建主委陳又川憂心老廟迫遷，3日率多名人士到文化局表達抗議。▲竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾到文化局抗議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲贊成遷廟的信眾，也到文化局表達立場。（圖／記者楊淑媛攝）

對於反對福海宮遷移陳又川等多名信眾，和環團人士及學者專家的抗議，現任主委廖德則帶領贊成老廟遷移的信眾，也到文化局表達神明早已同意老廟搬遷的旨意，廖說，不知為何還有信眾要反對！信眾楊添丁說，2019年10月6日管委會公開擲筊請示福海宮主神輔信王宮「搬、不搬家」，最後擲出「不搬遷」4筊、「搬遷」7筊後，廖德發主委才宣布「王公祖決定搬遷」。▲竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾到文化局抗議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲文化局長莊秀美(右二)也和文資科長魏淑真，針對「竹圍福海宮歷史建築將遭撤銷一案」發表五點聲明。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局長莊秀美也和文資科長魏淑真，針對「竹圍福海宮歷史建築將遭撤銷一案」發表五點聲明指出：一、「竹圍福海宮」尚在文化資產審議階段並未公告，確無歷史建築遭撤銷之情形，惟未來信仰圈消退且如搬遷異地重建，是否仍具文化資產價值，尚需透過文化資產審議大會，由與會委員進行討論及審議，文化局將秉持對於文化資產保存的一貫原則，保持行政中立，客觀而審慎的態度辦理本案。▲竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾到文化局抗議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲竹圍福海宮因位處未來桃園機場第三跑道尾端，是否遷移，一直引發兩派信眾不同看法。（圖／記者楊淑媛攝）

二、竹圍福海宮位於大園區，主要供奉輔信王公信仰，1990年除神像外，建築本體曾遭大火燒毀而重建。該廟於航空城都市計畫內，週遭民宅均同意參與徵收遷離，而位處機場第三跑道尾端的竹圍福海宮，希望原址保留，因此廟方於2017年向文化局提報廟宇為歷史建築，文化局即依文資法啟動相關程序進行審查。▲竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾到文化局抗議。（圖／記者楊淑媛攝）

▲竹圍福海宮管委會公開擲筊請示主神輔信王宮「搬、不搬家」。（圖／記者楊淑媛攝）

三、前次審議過程中透過委員激烈討論，部分委員認為現在的竹圍福海宮1990年遭大火燒毀後重建，尚難符合歷史建築登錄的標準；部分委員則對於重建過程中，廟方對於建築本體裝飾之書法、木雕、彩繪、泥塑、剪黏之細節用心，及極力爭取原地保存的決心予以支持，故初步同意登錄為歷史建築。

但福海宮位在機場第三跑道尾端，基於飛行安全之考量，故當時審議會決議：其登錄範圍係依內政部都市計畫審議範圍訂定，並在登錄範圍確定後辦理公告。迄今由於航空城都市計畫的各項分區範圍尚未確定，因此未能予以公告，文化局亦持續追蹤航空城都市計畫定樁進度及廟方動態。

四、2019年10月竹圍福海宮獲神明同意配合國家重大建設而搬遷，文化局即進行現地訪視關心廟方及建築維護情形，嗣後廟方於2020年4月向文化局再次提出撤銷提報之申請，之後並由廟方管理委員會進行表決，同意撤銷13位、不同意2位、未表態2位；實無今日所稱「福海宮歷史建築將遭撤銷？信徒疾呼反對」之狀況。

五、考量本案尚在文化資產審議階段，惟未來信仰圈消退且如搬遷異地重建，是否仍具文化資產價值，為求慎重，後續將就各次決議及週邊民眾遷移後對祭祀圈之影響，提送本市文化資產審議會進行審議。

福海宮管理委員會委員蔡忠烈表示，福海宮於2017年2月申請提報為「歷史建築」，希望完整保留無形文化資產「飛輦轎、過金火」 所必需依附的廟宇、廟埕有形建築物、周邊原有戲台及過火場等百米綠地空間，而該申請也於同年7月經桃園市文資審議委員會決議，同意登錄為歷史建築，豈料桃園文化局不僅遲遲未依法公告，如今更要廢除歷史建築，知法犯法，違反文資法和世界文化保存主流價值。

・一年四季一瓶就搞定

ET快訊
快訊／大樂透1.55億一注獨得！　獎落台北中正區
快訊／台灣人入境英國「免隔離14天」　這天開始實施
新竹少女慘遭「消防員性侵」...崩潰輕生17次亡　懲處內容讓
珉娥失控點名「我遺書上寫了申智珉」　控10年委屈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

背黑鍋？阻擾漁船掛保釣布條　岸巡：船長船東獲知被擅自掛才叫移工拆下

竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾抗議　文化局：行政中立

嘉藥攜手台南市工策會　協助企業疫後經濟創生

網友質疑高市府狂拆「韓」建設　工務局說話了

台南沒警察了？網友PO被人糾眾持棒砸車洩恨影片　警：購屋糾紛究辦中

亦「獅」亦友　台南與美國姊妹市堪薩斯市「疫」起加油！

魚池新城村活動中心 南投縣長林明溱：2樓增建年長者活動空間

大紅「C字119」造型　南投消防局魚池分隊新辦公廳庫動土

嘉義縣警察局分局長交接　蘇偉荃、葉文啟調任布袋、竹崎分局長

嘉義市警局新任副局長布達　暨卸、新任分局長交接典禮

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

背黑鍋？阻擾漁船掛保釣布條　岸巡：船長船東獲知被擅自掛才叫移工拆下

竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾抗議　文化局：行政中立

嘉藥攜手台南市工策會　協助企業疫後經濟創生

網友質疑高市府狂拆「韓」建設　工務局說話了

台南沒警察了？網友PO被人糾眾持棒砸車洩恨影片　警：購屋糾紛究辦中

亦「獅」亦友　台南與美國姊妹市堪薩斯市「疫」起加油！

魚池新城村活動中心 南投縣長林明溱：2樓增建年長者活動空間

大紅「C字119」造型　南投消防局魚池分隊新辦公廳庫動土

嘉義縣警察局分局長交接　蘇偉荃、葉文啟調任布袋、竹崎分局長

嘉義市警局新任副局長布達　暨卸、新任分局長交接典禮

東南衛視2記者違規「被逐出境」　文化部澄清：期限本就只有3天

快訊／加拿大暫停執行與香港引渡條約！　外長宣布：停止出口軍事物資

促進人才培育！聯發科技AI技術傳捷報　入選國際頂尖CVPR會議

中職／又帥又會打不公平　周思齊：我也是不公平之一

超肥美泰國蝦躺在碗裡　老媽拌麵推出痛風級冬蔭功海鮮湯麵

郭碧婷改微博設定…跟向佐有關動態「都看不見了」！　遭疑患產前憂鬱

印度用C-17運輸機派遣12艘鋼船　監視船隻航行抵制中國挑釁

U18對抗賽／「小巨人」劉嘉益飆速146吸睛　盼看齊兄弟火球男　

背黑鍋？阻擾漁船掛保釣布條　岸巡：船長船東獲知被擅自掛才叫移工拆下

中職／萊福力驚訝陳傑憲未先發　接受被蘇智傑林安可敲安

地方熱門新聞

台南停車場驚傳「火燒車」　1女燒傷送醫

代理市府狂拆韓建設　工務局澄清

鄭文燦母親7/4日告別式　千字文思母恩

中油林園廠排黑煙　一年違規5次

台南沒警察了？網友PO被人糾眾持棒砸車

嘉義警緝毒全紀錄！民嚇傻直擊

台南地檢署與執行署台南分署聯合法拍會

碩博學歷　溪湖及鹿港分局長上任

屏東縣警局3高階警官　交接上任

消防局舉辦救災有效使用泡沫原液教育訓練

中埔警所所長宣導防「三倍券」成詐騙梗

振興3倍券台南加值送房子地點曝光

黃偉哲推抽房子、車子 請民眾來台南復仇

王家貞要求訂定代用國中法

更多熱門

相關新聞

花9800萬整修「化龍一村眷舍群」　宜蘭網美新亮點

花9800萬整修「化龍一村眷舍群」　宜蘭網美新亮點

修復費9千800萬元宜蘭第一處眷村的歷史建築「化龍一村眷舍群」，竣工開放後成宜蘭網美新亮點，3日宜蘭縣長林姿妙視察修復進度，縣府表示，眷舍群將於2020年下半年正式竣工開放，將成為宜蘭城文化、觀光、休憩的新亮點。

藍佔立院恐破壞古蹟　北市要求說明

藍佔立院恐破壞古蹟　北市要求說明

中市府二度開罰中火2千萬　環保署回應了

中市府二度開罰中火2千萬　環保署回應了

基隆透天法拍遭撤銷　他135萬得標一場空怒告

基隆透天法拍遭撤銷　他135萬得標一場空怒告

街頭藝人考照違憲！考試改登記 摧毀藝術表演行業？｜行動法庭 第70集

街頭藝人考照違憲！考試改登記 摧毀藝術表演行業？｜行動法庭 第70集

關鍵字：

竹圍福海宮歷史建築撤銷文化局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面