竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾抗議　文化局：行政中立

▲竹圍福海宮歷史建築恐被撤銷？反遷廟信眾到文化局抗議。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區百年老廟福海宮、因位處未來桃園機場第三跑道尾端，是否遷移，一直引發兩派信眾不同看法。反對福海宮遷移的信眾們，獲悉市府文化局將於7日召開文化資產審議會議中，撤銷2017年福海宮登錄歷史建築的決議，該宮多年前的重建主委陳又川憂心老廟迫遷，3日率多名人士到文化局表達抗議。

▲贊成遷廟的信眾，也到文化局表達立場。（圖／記者楊淑媛攝）

對於反對福海宮遷移陳又川等多名信眾，和環團人士及學者專家的抗議，現任主委廖德則帶領贊成老廟遷移的信眾，也到文化局表達神明早已同意老廟搬遷的旨意，廖說，不知為何還有信眾要反對！信眾楊添丁說，2019年10月6日管委會公開擲筊請示福海宮主神輔信王宮「搬、不搬家」，最後擲出「不搬遷」4筊、「搬遷」7筊後，廖德發主委才宣布「王公祖決定搬遷」。

▲文化局長莊秀美(右二)也和文資科長魏淑真，針對「竹圍福海宮歷史建築將遭撤銷一案」發表五點聲明。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局長莊秀美也和文資科長魏淑真，針對「竹圍福海宮歷史建築將遭撤銷一案」發表五點聲明指出：一、「竹圍福海宮」尚在文化資產審議階段並未公告，確無歷史建築遭撤銷之情形，惟未來信仰圈消退且如搬遷異地重建，是否仍具文化資產價值，尚需透過文化資產審議大會，由與會委員進行討論及審議，文化局將秉持對於文化資產保存的一貫原則，保持行政中立，客觀而審慎的態度辦理本案。

▲竹圍福海宮因位處未來桃園機場第三跑道尾端，是否遷移，一直引發兩派信眾不同看法。（圖／記者楊淑媛攝）



二、竹圍福海宮位於大園區，主要供奉輔信王公信仰，1990年除神像外，建築本體曾遭大火燒毀而重建。該廟於航空城都市計畫內，週遭民宅均同意參與徵收遷離，而位處機場第三跑道尾端的竹圍福海宮，希望原址保留，因此廟方於2017年向文化局提報廟宇為歷史建築，文化局即依文資法啟動相關程序進行審查。

▲竹圍福海宮管委會公開擲筊請示主神輔信王宮「搬、不搬家」。（圖／記者楊淑媛攝）

三、前次審議過程中透過委員激烈討論，部分委員認為現在的竹圍福海宮1990年遭大火燒毀後重建，尚難符合歷史建築登錄的標準；部分委員則對於重建過程中，廟方對於建築本體裝飾之書法、木雕、彩繪、泥塑、剪黏之細節用心，及極力爭取原地保存的決心予以支持，故初步同意登錄為歷史建築。

但福海宮位在機場第三跑道尾端，基於飛行安全之考量，故當時審議會決議：其登錄範圍係依內政部都市計畫審議範圍訂定，並在登錄範圍確定後辦理公告。迄今由於航空城都市計畫的各項分區範圍尚未確定，因此未能予以公告，文化局亦持續追蹤航空城都市計畫定樁進度及廟方動態。



四、2019年10月竹圍福海宮獲神明同意配合國家重大建設而搬遷，文化局即進行現地訪視關心廟方及建築維護情形，嗣後廟方於2020年4月向文化局再次提出撤銷提報之申請，之後並由廟方管理委員會進行表決，同意撤銷13位、不同意2位、未表態2位；實無今日所稱「福海宮歷史建築將遭撤銷？信徒疾呼反對」之狀況。



五、考量本案尚在文化資產審議階段，惟未來信仰圈消退且如搬遷異地重建，是否仍具文化資產價值，為求慎重，後續將就各次決議及週邊民眾遷移後對祭祀圈之影響，提送本市文化資產審議會進行審議。

福海宮管理委員會委員蔡忠烈表示，福海宮於2017年2月申請提報為「歷史建築」，希望完整保留無形文化資產「飛輦轎、過金火」 所必需依附的廟宇、廟埕有形建築物、周邊原有戲台及過火場等百米綠地空間，而該申請也於同年7月經桃園市文資審議委員會決議，同意登錄為歷史建築，豈料桃園文化局不僅遲遲未依法公告，如今更要廢除歷史建築，知法犯法，違反文資法和世界文化保存主流價值。

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