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「讓妳告狀！」看護16秒連甩老婦5巴掌　扯髮從床上拖到椅子

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

大陸網友之間近日流傳一段可怕的影片，在北京工作的看護徐婷（以下人名皆為化名）16秒內連打85歲老婦唐蓮5次巴掌，還用腳踢踹一次，甚至抓著頭髮將人從床上拖到椅子上，行為相當粗暴。北京市朝陽區檢察院針對此案展開審查，目前已先將徐婷以涉嫌虐待被看護人罪逮捕。

根據《澎湃新聞》等陸媒報導，受虐老婦的兒子王航透露，因為平時工作很忙的關係，2017年聘請徐婷來照顧健康狀況不佳的母親，起初對方表現很好，但2018年間母親因為心血管疾病影響，喪失生活自理能力，徐婷也變得越來越沒耐心，「她甚至曾當著我的面對母親發脾氣，我糾正她時，她有立即道歉並表示日後會改正。」

▲▼老人,老,滄桑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲85歲的唐蓮遭看護虐待。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

然而，王航2018年底在家中裝設監視器，沒想到隔年1月就錄到施暴畫面，當時徐婷求情不能失去工作，這份薪水是她經濟的來源，因此心軟決定再給一次機會，直到今年4月21日下班後發現母親右臉頰有大片瘀青，就算是上廁所撞到頭也不可能這麼嚴重，於是調了監視器畫面來看，這才揭穿看護的暴行。

徐婷在4月20日至25日間多次對唐蓮動粗，曾連續用手擊打頭部多下，還曾扯著頭髮打臉，有一次甚至在16秒連打5次巴掌、踢踹一次，還一邊大罵「讓妳告狀」，扯著頭髮將人從床上拖到椅子上。面對監視器畫面鐵證，徐婷到案後坦承不諱，最後被依涉嫌虐待看護人罪逮捕。

大陸網友看完整起事件經過，紛紛在相關新聞底下留言表示，雖然看護打人是不對的，但兒子一再容忍也有錯，就算是工作忙、覺得換人太麻煩，也不能等到發現第二次施暴還繼續猶豫，「看護應該重罰，兒女也要好好想想自己的過錯吧。」

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