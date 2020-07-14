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港府、兩辦狂轟民主派初選！戴耀廷FB反擊：若認定違法會刺激更大的抗爭

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▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港泛民主派日前舉辦的立法會選舉初選，先後遭港府、中聯辦、大陸港澳辦強烈抨擊「違法」，並指出涉嫌構成「港版國安法」中的顛覆國家政權罪。不過，香港大學法律學院副教授戴耀廷在臉書發文反擊，按香港的法律原則，其實初選只是「沒有法律效力」，若這樣做也可以定為違法，只會使未來的管治更困難，並刺激更大的抗爭。

針對中聯辦批戴耀廷協調初選是「典型的涉嫌犯法」，他認為是完全不合常理的，並在臉書發文指出，民主派初選的商討過程中，參與的人同意立法會運用基本法賦予的憲制權力，包括否決特區政府提出的財政預算案，這些都是「基本法」有關行政與立法機關之間的安排，絕不涉及任何非法手段。

「若說這是顛覆國家政權，那是極之荒謬，亦是踐踏基本法的一種說法。」戴耀廷表示，民主派初選是由香港民間社會運用來自本地的資源，讓市民自願地參與，並選出相同政治理念的人代表參選，且最後到底是否參選，也是每個人能自主決定，不受任何人操控。

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

戴耀廷強調，若這樣做也可以定為違法，那只會使未來的管治更困難，同時刺激更大的抗爭；而若參與投票的人不是犯法，協助大家完成投票的人，「也不可能是犯法」。

另一方面，他還趁機做了些法治教育，聲稱「特區政府、中聯辦、港澳辦說初選是非法，是刻意去混淆沒有法律效力與違法，誤導香港人」，「他們刻意指初選是非法，其實只是指初選沒有法律效力，但按香港的法律原則，沒有法律效力，並不代表那是犯法。」

最後，戴耀廷說，民主派初選依靠的並不是任何法律效力，而是建立於相互信任的政治道德，這從一開始所有參與的人都知道，因為「初選為香港累積起難能可貴的社會資本，就是信任。」更強調，對不認知民主或不認同民主價值的人，是難以明白初選的意義的，「夏蟲雖難語冰，但請不要指鹿為馬」。

「佔領中環」發起人陳健民、戴耀廷和朱耀明。（圖／路透社）

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