24歲女「隔離偷跑去百貨」292人密接！超扯行動軌跡曝光…網氣炸：故意的

▲24歲女商場吃飯接到確診電話，當場崩潰嚎哭。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京石景山一名謝姓女子隔離期間，偷跑去百貨公司吃飯時，突然得知確診新冠肺炎，目前排查出292個密接者。雖然，她事後向公眾道歉，但還是被網友抓包，「連續多次去醫院有目的地預約，還去離家很遠的新發地，期間自己破壞電子鎖私自外出，借懷孕的藉口撒潑，還包括去商場、打車等，根本是故意的。」

據《北京日報》報導，7月9日，海淀區疾控中心披露了流調過程。謝女的流調報告目前已寫了60多頁，且仍未完成，而一般患者的流調報告大多只有十幾頁。

據悉，謝女需要回憶的時間將近1個月，期間多次外出，密接者眾多，又因輿論影響，情緒較為激動，這些都給流調工作加大了難度。

雖然情況複雜，但流調人員還是在1天內，初步還原了患者近1個月的行動軌跡，追查到204名密切接觸者，截至7月8日，又通過完善其活動軌跡，共排查292個密切接觸者。

▲北京一名確診女子隔離期間外出。（圖／翻攝自微博）

北京市疾控中心曾通報，這名24歲的女子6月14日曾到新發地市場短暫停留，之後2次核酸檢測皆為陰性，6月16日凌晨因先兆性流產，由120救護車轉運至豐台婦幼保健院。

7月2日當天，謝女到萬達商場購物，先後進入木北造型理髮店、某女裝店、內衣店、味千拉麵餐廳就餐，12時接到中日友好醫院電話通知核酸檢測陽性。

當天，謝女2日在北京石景山萬達廣場一間連鎖拉麵店吃午餐，突然收到自己被確診的電話，隨後情緒崩潰，蹲在餐廳外邊打電話邊大哭，歇斯底里的說，「我好難受！我不知道！」

目擊者表示，謝女的哭聲非常大，當時自己在10公尺的遠處，都能清楚聽到她的對話，其中她向電話中的醫護人員說，「之前2次的核酸檢測都是陰性，不知道怎麼就變成陽性了！」

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