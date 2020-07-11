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沒戴口罩串門！　北京大爺害13人確診...2人「借廁所」也中鏢

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▲▼新冠肺炎,北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲配戴口罩防範新冠肺炎。（示意圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火11日通報，一名男子確診前，有鄰居沒戴口罩到家中串門，之後相關接觸者陸續發病，甚至有2人到小區借廁所都中，總共造成13人確診。

根據央視報導，龐星火在北京第148場疫情防控新聞發佈會指出，該群組首發病例為57歲男子，他是個體經營人員，但每日到新發地市場進貨，居住于海澱區永定路某社區樓。

男子於6月10日晚上出現畏寒等症狀，13日由救護車轉運至海澱醫院就診，14日確診。在確診之前，有同樓層鄰居串門，且都沒有戴口罩。之後該棟樓又有5名居民相繼確診，另有2名曾到該樓如廁的外來人員先後確診。上述8名確診病例中又有3人將病毒傳播給5名家庭成員。

▲▼武漢肺炎,北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

經疾控人員調查發現，該樓共5層，每層20多戶，首發病例居住於3層，有3例居住於2層，2例居住於5層，2名外來人員曾到3層如廁。各層的水房、廁所均為公共使用，並且各層住戶之間存在共用廁所的情況；住戶之間存在相互串門且不佩戴口罩的現象。

市疾控中心採集檢測該樓環境樣本，發現公共廁所環境樣本核酸呈陽性。綜合病例流行病學史和環境調查結果，判定此次疫情為與新發地市場有關的綜合性聚集性疫情，既有人員相互接觸導致的感染，也有廁所環境引發的感染。

這起疫情也提醒大家，被污染的公共環境有可能成為疾病傳播的媒介，疫情期間或有傳染病傳播風險時，要注意公共環境清潔消毒，並且減少串門，確需串門要戴好口罩，並與他人保持1米以上安全社交距離，回家後要先洗手；一旦身體不適，要主動規範就醫，並採取有效防護和隔離措施，避免將疾病傳給他人。

►戴口罩更要保養

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