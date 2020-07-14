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她哭吼「我被性侵了」對方喊冤！監視器全錄下...警查轉帳紀錄秒破案

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▲女子給男子轉賬後謊稱被性侵。（圖／翻攝自都市快報，下同）

▲女子給男子轉賬後謊稱被性侵。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者康心禹／綜合報導

杭州一名女子李某近日報警，稱自己酒後被男子馬某性侵。經查，李某喝酒當晚才剛認識馬某，兩人一起去酒店休息後發生爭執，女子便報警稱自己被性侵。監視器顯示，李某全程清醒，還曾給馬某轉賬1314元（約新台幣5530元），她最終也承認自己的罪行。

據《都市快報》報導，7月6日凌晨3時，北山派出所接到李某哭著報警，稱自己被性侵，綜合指揮室值班民警立即安排隊員到現場。李某向警方表示，她與男子馬某喝酒，酒醒後人在床上、沒穿衣服，被馬某性侵。馬某則是連喊冤枉，民警將雙方帶回所進一步調查。

▲▼女子給男子轉賬後謊稱被性侵。（圖／翻攝自都市快報）

經查，李某當天約朋友一起去喝酒，到酒吧後認識了馬某，兩人酒後一同去酒店休息，李某到酒店後先給馬某微信轉賬1314元（約新台幣5530元），之後雙方產生矛盾，馬某便先行離開了。

到派出所後，因李某回答前後不一，一下稱自己喝醉酒沒有意識，不知道怎麼到酒店的，一下又稱房間是自己開的，是自己登記的。辦案民警鄭幹斷定李某在說謊，通過多年的辦案經驗和詢問技巧不斷的詢問，李某終於承認自己在撒謊，並沒有被性侵。

▲▼女子給男子轉賬後謊稱被性侵。（圖／翻攝自都市快報）

民警查看監視器後，發現當時李某是自己清醒的去酒店開房的，查看李某手機裡也有雙方的聊天記錄，酒店後還給馬某轉了一筆錢，並不是像她所說的喝醉酒被性侵。李某後來因虛構事實擾亂公共秩序，被西湖警方行政拘留7天。

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