青汁尬出盛夏手搖飲口味清爽！　鮮茶道菠派系列新上市

▲鮮茶道推出三款獨家研發的手搖飲菠派系列，讓菠菜變身盛夏手搖飲主角，民眾嚐鮮後大讚口味清爽、喝的更健康。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者鍾欣妍／採訪報導

天氣炎熱，來杯手搖飲清涼又消暑，不過想要喝的健康，民眾會怎麼選擇呢？民眾洪小姐表示，會專挑內含果汁或蔬菜的手搖飲。另一民眾盛先生則說：「我今天買的是青汁菠派綠拿鐵，剛好就是看到它們有出新品，想說平常都是在吃外食，所以比較少吃到蔬菜，想說這樣喝比較健康。」

▲▼鮮茶道推出三款獨家研發的手搖飲菠派系列，用青汁尬出盛夏手搖飲，吸引民眾前來嚐鮮。（圖／記者張凱喨攝、鮮茶道提供）

店員在透明杯中依序加入冰塊、蜂蜜和鮮乳，緊接著重頭戲來了，選用菠菜研磨成的青汁粉，當作綠拿鐵主角，融合蜜香和奶香口味清爽。另一款菠派桔利果，倒入青汁和酸酸甜甜的金桔汁還沒完，最上層再放上小紫蘇。

▲菠派綠拿鐵（圖右一）嚴選菠菜研磨成的青汁粉當主角。（圖／鮮茶道提供）

民眾劉小姐嚐鮮後，忍不住大讚：「夏天感覺喝這個比較清爽一點，比較不會胖的感覺，沒有什麼菠菜味，金桔味還滿重的，然後它那個小紫蘇滿有口感的。」

▲菠派跳舞芭樂（圖右）結合青汁和紅心芭樂汁，加上蘋果丁口感清爽。（圖／記者張凱喨攝）

還有這杯菠派跳舞芭樂，基底由青汁和紅心芭樂汁做調和，最後鋪上滿滿現切蘋果丁，視覺營造綠粉配色漸層感。民眾洪小姐喝了好幾口，驚呼：「就是很清爽，我本來就愛吃菠菜，所以它味道我覺得很可以，上面有蘋果粒，就是很像水果茶的感覺。」看準現代人重視健康，鮮茶道一次推出三款獨家研發的手搖飲菠派系列，要讓消費者把蔬果美味一飲而盡。