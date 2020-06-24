點手搖飲「正常甜會比較甜喔」邏輯有問題！他皺眉：喝很甜的點多糖才對吧

▲現在手搖飲店幾乎都可以調整甜度冰塊。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

無論客人是螞蟻族或是需要冰鎮一下，台灣手搖飲的特色之一，就是「甜度冰塊」幾乎都可以做調整。不過就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「『正常甜會比較甜喔』是不是邏輯有問題？」認為照理來說，正常甜應該是大多數的人可以接受的甜度，「讓喝很甜的人應該要點多糖才是正常的邏輯吧？」話題引發熱論。」

這位網友文中先是仿店員口吻，「不好意思，我們的正常甜會比較甜喔！建議先生點半糖」，就是這一句話讓原PO直呼「不對吧？」因為「正常甜」應該是大多數正常人可以接受的甜度，認為讓喝很甜的人點多糖，這樣才是正常的邏輯，「這是在叫人點半糖來降低自己罪惡感的方式嗎？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，馬上有人附和，「我也覺得很怪，你都說正常了，為啥還要說太甜」、「正常甜=全糖，真的是超奇葩」、「正常會比較甜？那就叫做不正常啊XD」、「體感溫度都可以套公式了 為什麼甜度不訂一個公式」、「幹嘛在糖水裡加茶啦！」

不過也有網友表示，「甜度正常就是甜度完全不增不減的意思，也就是全糖，到底在崩潰什麼」、「對我而言正常甜真的是正常甜，半糖難喝」、「講半糖比較沒罪惡感啦」、「鞋子同尺碼也不一定都合腳」、「『正常甜度會比較甜』沒問題啊！只是在說明一般人太愛甜食，選擇的甜度都是對身體不好的、比較甜而已。」