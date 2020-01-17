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【廣編】歐美女星人手一杯的話題飲品！「防彈綠拿鐵」一杯輕鬆完成窈窕任務

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▲▼防彈綠拿鐵,好萊塢,水果,蔬菜,奶昔,堅果,營養,瘦身。（圖／軒郁國際提供）

▲綠拿鐵風潮從好萊塢席捲至全球，到現在還是深受民眾愛戴，成為忙碌現代人有效管理體態的良方。（圖／Pinterest提供）

文／軒郁國際提供

好萊塢明星幾年前掀起了一場綠拿鐵（Green Smoothie）風潮！許多身材姣好的大明星像是米蘭達寇兒（Miranda Kerr）和吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）都是綠拿鐵的愛好者。這股強大的綠拿鐵風潮從好萊塢席捲至全球，到現在還是深受民眾愛戴，成為忙碌現代人有效管理體態的良方。

究竟「綠拿鐵」是什麼呢？一杯綠拿鐵內富含水果、蔬菜，又有奶昔或是堅果的成分，可以無負擔的補充身體所需能量。因此許多女性往往會選擇直接將綠拿鐵代替早餐來喝，只要喝一杯就能夠得到充足的能量，同時兼顧美味和飽足感以及代謝。

而現代人生活忙碌，要自行在家抽空製作綠果昔相當不容易，因此日前有業者考慮到這點，研發了只需沖泡30秒就能飲用的「防彈綠拿鐵」，它不僅方便性大勝一般果昔，更加入了最新的防彈配方MCT油（中鏈脂肪酸）。另外，防彈綠拿鐵富含220種蔬果酵素，具有豐富纖維營養，能夠啟動代謝開關。

而這波綠拿鐵熱潮也延燒到台灣演藝圈，日前就有女星上節目被問到如何保養身材，便提到最新的防彈綠拿鐵，讓多餘的負擔不要囤積在體內，自然天天外食也不必擔心了！每天喝一杯，身體就像穿上防彈衣，天天都有好氣色，體態管理自然事半功倍！
 

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