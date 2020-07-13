快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了





▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄舞廳發生殺人命案、台南市也發生槍擊案，治安事件頻傳引發行政院長蘇貞昌震怒，13日說了重話要舅責。警政署下午證實，已將高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉兩名三線三星局長，報請內政部職務調整，也就是宣布高雄、台南兩局長將要撤換。對此，行政院發言人丁怡銘強調，政府給予警方全力支持，也會嚴格究責。

面對前幾日高雄爆發「舞廳前砍死人」治安事件、台南市驚傳槍擊案，蘇貞昌說了重話，強調總統蔡英文很憂心、自己很難過，「獎勵要從基層開始，究責要找負責一個縣市的局長」。

警政署稍早宣布撤換高雄及台南市警局長，同時強調，7月11日通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。

行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌相當重視治安，也反映在對警察福利和執勤裝備的支持上，在政府整體努力下，民眾對於警察的形象顯著改善，達到八成的滿意，是歷來最佳。

丁怡銘指出，蘇院長對於警察同仁一向是要裝備給裝備、要修法就修法，該敘獎鼓勵就鼓勵，同時實質提升福利，為的就是讓警察執法能夠無後顧之憂。

丁怡銘提到，蘇院長對警方有鼓勵也有要求和期許，他上任後就特別找來六都警局局長，要求拿出方法，讓各特種店不再發生任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。當時他也向業者喊話，若「酒店、夜店一再生事，因為經營酒店夜店的都不是普通人，你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業。」

丁怡銘說，蘇院長常強調「有功從基層開始獎勵，有責從上面負責」。針對近來接連出現特種店殺人、槍擊重大治安事件，今天的高層警界人事調整，就是政府向社會展現負起治安責任，同時也向違法犯罪者展現決心，只要向公權力挑戰，政府一定嚴辦。