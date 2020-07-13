　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄舞廳發生殺人命案、台南市也發生槍擊案，治安事件頻傳引發行政院長蘇貞昌震怒，13日說了重話要舅責。警政署下午證實，已將高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉兩名三線三星局長，報請內政部職務調整，也就是宣布高雄、台南兩局長將要撤換。對此，行政院發言人丁怡銘強調，政府給予警方全力支持，也會嚴格究責。

面對前幾日高雄爆發「舞廳前砍死人」治安事件、台南市驚傳槍擊案，蘇貞昌說了重話，強調總統蔡英文很憂心、自己很難過，「獎勵要從基層開始，究責要找負責一個縣市的局長」。

警政署稍早宣布撤換高雄及台南市警局長，同時強調，7月11日通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。國人對於社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。

行政院發言人丁怡銘表示，蘇貞昌相當重視治安，也反映在對警察福利和執勤裝備的支持上，在政府整體努力下，民眾對於警察的形象顯著改善，達到八成的滿意，是歷來最佳。

丁怡銘指出，蘇院長對於警察同仁一向是要裝備給裝備、要修法就修法，該敘獎鼓勵就鼓勵，同時實質提升福利，為的就是讓警察執法能夠無後顧之憂。

丁怡銘提到，蘇院長對警方有鼓勵也有要求和期許，他上任後就特別找來六都警局局長，要求拿出方法，讓各特種店不再發生任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。當時他也向業者喊話，若「酒店、夜店一再生事，因為經營酒店夜店的都不是普通人，你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業。」

丁怡銘說，蘇院長常強調「有功從基層開始獎勵，有責從上面負責」。針對近來接連出現特種店殺人、槍擊重大治安事件，今天的高層警界人事調整，就是政府向社會展現負起治安責任，同時也向違法犯罪者展現決心，只要向公權力挑戰，政府一定嚴辦。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
梁文音傳遭老公背叛斬4年婚　網爆內幕「梁姓藝人自己搞小王」
客人給1星「肥肉太多、難停車」　台中阿財米糕「100種神回」
等捷運時抬頭看！　台灣最大「汪星人新聞台」上線啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

馬英九70大壽收馬頭蛋糕　吳敦義、千名網友祝賀

民進黨：韓國瑜執政有查出陳菊弊案？9年藍營議會多數是裝飾？

市警長周幼偉遭拔官　黃偉哲：不捨！尊重中央警政人事一條鞭

他曝「一妙招」可讓執政黨2024翻船！建議國民黨超前部署「不聽就教民眾黨」

獨／罷免陳致中理由書6點搶先曝光！第一點不意外　網友秒懂「法院認證」

蘇貞昌撂重話究責！南市警局長周幼偉傳將被拔官　他：沒接到消息

陸軍裝甲564旅遭生化攻擊　模擬協調義大醫院、化工兵除污任務

國民黨緊咬高雄氣爆善款案　高市府還原真相！藍營誣指道具當支票

後備軍人投入漢光演習　入營前接受核酸檢測

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

馬英九70大壽收馬頭蛋糕　吳敦義、千名網友祝賀

民進黨：韓國瑜執政有查出陳菊弊案？9年藍營議會多數是裝飾？

市警長周幼偉遭拔官　黃偉哲：不捨！尊重中央警政人事一條鞭

他曝「一妙招」可讓執政黨2024翻船！建議國民黨超前部署「不聽就教民眾黨」

獨／罷免陳致中理由書6點搶先曝光！第一點不意外　網友秒懂「法院認證」

蘇貞昌撂重話究責！南市警局長周幼偉傳將被拔官　他：沒接到消息

陸軍裝甲564旅遭生化攻擊　模擬協調義大醫院、化工兵除污任務

國民黨緊咬高雄氣爆善款案　高市府還原真相！藍營誣指道具當支票

後備軍人投入漢光演習　入營前接受核酸檢測

見隔壁鄰居放飯　水獺寶寶「2倍速挖門」急哭

KID亂棒痛毆熊熊！　節目偏心采子被抓包認：我捨不得打妳

瘦子也會得脂肪肝！醫曝害「肝臟泡油裡」超地獄成分…4部曲恐慢慢癌化

「預購三倍券」7月底過期未領　郵局補領時間出爐

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

《屍速列車2》台灣搶先全球上映！姜棟元射爆活屍洩：我其實不是英雄

棄單數激增！暖男外送員反道謝「提供溫飽」　善舉引1.6萬人讚爆

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

中職／桃猿爭冠一線希望霸能先發　富邦刻意推出羅力

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

政治熱門新聞

吳宗憲嗆不領三倍券「太麻煩了」　蘇貞昌回應了！

「車禍死亡人數」飆6都冠　柯文哲狠批：高雄亂掉了！

馬系監委調查高雄氣爆3億流向：出國考察、換破椅

「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

約聘3年變公務員　羅智強酸開後門

民眾黨黨員大會報名慘　柯文哲下令動員

拆國光客運判賠　柯：契約不是我訂的

罷捷行動超火熱？網曝「街頭連署實況」

蘇貞昌親曝「臉太白」真相：很漏氣！30倍CC霜抹臉...回家被太太狂唸

女兒反映才裝冷氣　王世堅痛批蘇貞昌

IG追蹤破10萬！陳其邁曝「親回」留言真相　摸肚吸氣甩開「腹院長」

蘇貞昌變臉「海公公」　陳其邁：我一離開院長就有事！

下一任新北市長？侯友宜支持度壓過陳時中

北市勞動局8月開課　勞工議題報你知！

更多熱門

相關新聞

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

行政院人事行政總處提出「聘約人員人事條例」草案，擬規定三職等以上的約聘員得於進用滿3年後，擔任有職稱職等的職務，雖然這個草案尚在徵詢各界意見階段，但連日來卻被藍營緊咬，質疑是民進黨要讓親信登堂入室的「口譯哥條款」。

郵局領三倍券不想排隊...蘇貞昌教你這招：現在就去預約！

郵局領三倍券不想排隊...蘇貞昌教你這招：現在就去預約！

蘇貞昌變臉「海公公」　陳其邁：我一離開院長就有事！

蘇貞昌變臉「海公公」　陳其邁：我一離開院長就有事！

三倍券需要誘因　否則整死攤販

三倍券需要誘因　否則整死攤販

蘇貞昌親曝「臉太白」真相：很漏氣！30倍CC霜抹臉...回家被太太狂唸

蘇貞昌親曝「臉太白」真相：很漏氣！30倍CC霜抹臉...回家被太太狂唸

關鍵字：

蘇貞昌警察

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面