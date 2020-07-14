2020屏東全中運開幕、選手之夜　交管範圍大警籲用路人注意

▲7月18、19日「2020屏東全中運開幕典禮及選手之夜」在屏東縣立田徑場進行，屏警進行交通管制翻 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

7月18、19日「2020屏東全中運開幕典禮及選手之夜」將在屏東縣立田徑場進行，預計每天會吸引3萬人次造訪；轄區的屏東警分局對周邊道路將進行管制，籲請用路人注意。

▲▼管制及替代道路。

屏東警分局說，18日（星期六）中午12時至24時，在屏東市中正路、公園路、仁愛路、自由路及勝利東路間道路實施交通管制，其中仁愛路段自上午8時起開始；19日（星期天）中午12時至24時，則在屏東市勝利東路與仁愛路口至公園路與仁愛路口中間仁愛路段實施交通管制，必要時將視現場狀況擴大管制範圍，提醒屏東市區以外的民眾儘量搭乘火車到屏東車站，再循縣府設計的光環境地貼步行至會場，步行距離約950公尺，約需12~18分鐘時間。

▲管制圖。

另針對老弱婦孺等行動不便者，備有下列接駁專車：一、 主場館接駁： （一） 接駁距離：全程6.4公里，預計22分鐘車程。（二） 接駁路線：屏東車站（星空廣場） → 光復路 → 復興路 → 逢甲路 → 中山路 → 勝利路（縣立體育館/田徑場） → 仁愛路 → 自由路 → 中山路 → 民族路 → 重慶街 → 屏東車站（星空廣場）。

發車時間：1、 7/18屏東車站、縣立體育館/田徑場，16:00~23:30-每30分鐘一班，滿車即發，進場20:00截止。

2、 7/19屏東車站、縣立體育館/田徑場，17:00~23:30-每30分鐘一班，滿車即發，進場20:00截止。

二、 屏東演藝廳-國民運動中心接駁：（一） 接駁距離：全程7.5公里，預計17分鐘車程。 （二） 接駁路線：屏東演藝廳（廣場前） → 民生路 → 自由路（國民運動中心） → 大連路 → 瑞光路 → 民生路 → 屏東演藝廳（廣場前）。

（三） 發車時間：7/18-屏東演藝廳(廣場前) « 國民運動中心-16:00~23:30-每20分鐘一班，滿車即發，進場20:00截止。2、7/19屏東演藝廳(廣場前) « 國民運動中心-17:00~23:30-每20分鐘一班，滿車即發，進場20:00截止。

屏北地區民眾可從省道台3、24、27線進入，將車輛停放於屏東縣政府、千禧公園、勝利國小及忠孝國小；從屏南台88線、麟洛交流道及高屏大橋來的民眾，可經省道台1、24、27線，將車輛停放於屏東車站前停車場、舊酒廠、唐榮國小、民和國小、中正國小、陸興高中、中華路立體停車場、忠孝南京路口、第三路外停車場及屏東演藝廳周邊；屆時除屏東演藝廳周邊停車需搭乘接駁車外，其餘停車場步行約1公里皆可到達會場。

警方提醒民眾收聽警廣並依照警方的指揮及指示牌面引導，提早做好改道準備，另目前仍在防疫新生活階段，提醒民眾還是要注意自身的安全與防護，戴口罩勤洗手，確保健康。

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