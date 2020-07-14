快訊／假釋中剪斷電子腳鐐再搶檳榔西施　「計程車之狼」歐力源下場曝

▲男子歐力源1997年兩度性侵女乘客，假釋出獄後， 竟又剪斷電子腳鐐搶劫台北檳榔西施。（圖，資料照／記者蕭可正翻攝）

記者羅志華／台北報導

男子歐力源於1997年間，駕駛計程車二度性侵女乘客、搶劫財物，經法院判無期徒刑確定，不料歐男2017年假釋後，竟在花蓮住處破壞監控用的腳鐐，於2020年3月3日凌晨，搶劫台北環河西路檳榔攤後逃逸，警方於當天在高雄將他逮捕。士林地院7月14日判歐男8年徒刑。

歐男於1997年間，將一名20多歲的女乘客載至內湖偏僻暗巷，持刀威脅性侵得逞後，假意要載她回去，卻又繞到陽明山上二度性侵得逞，並搶走她身上的現金，經法院審理後，判無期徒刑確定。

歐男在2017年假釋後，竟於2020年3月2日晚間，在花蓮住處破壞監控用腳鐐後，並於3月3日凌晨，持刀搶劫在台北環河西路、獨自顧檳榔攤的邵姓女子，得手5000元後一路向南逃逸。

▲歐男搶劫得手後，一路南下逃逸，警方最後在高雄將他逮捕。（圖，資料照／記者吳奕靖翻攝）

歐男假釋後，依規定須配戴電子腳鐐受監控，花蓮地檢署於3月2日晚間，發現歐男訊息異常後，隨即通知派出所、地檢署觀護人到歐男住處查看，才發現他已用砂輪機破壞腳鐐逃逸，警方一路追捕下，於3月3日在高雄岡山、燕巢交流道附近將他逮捕。

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