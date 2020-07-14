獨攀屏東枋野具山「沿路做記號」　下山鬼打牆！急叩警消救援

▲屏東縣枋寮警方、消防、義消上枋野具山找到迷路的李男 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市李姓市民單獨攀登屏東縣獅子鄉枋野具山，雖沿途做記號避免迷路，但還是找不到下山的路，在原地回轉，打電話向警方求助，枋寮警分局警方登出協尋，找了100多鐘，終於找到他，平安帶下山。他對警、消及義消人員救援，一再道謝。

▲徒步入山找人。

枋寮警分局日前接獲報案，獅子鄉外獅段有一名58歲高雄市李姓男子在枋野具山（海拔500公尺）迷路的求助電話；李男指當日下午2時半許入山後，至當日晚間9時許尚無法下山，受困山區。

警方獲報後成立搜救隊，因李姓男子受困山區地點不明確，並即通報消防隊及在地義消（原住民義消）共14人加入搜救行列；晚上22時許進入到枋野具山山區，礙於山區道路車輛無法進入，搜救人員徒步沿該山區小徑搜尋，至當日深夜23時40分許，終於在獅子鄉外獅段枋野具山三角點附近找到李男，經檢視他身體狀況良好，提供飲水稍作休息，俟他體力恢復後，由搜救人員扶持他至停放車輛處，平安順利下山返家。

據悉，李姓男子先前由友人帶領，曾攀登過枋野具山一次，這次單獨前來登山，沿途均設有路標，但當天就是找不到下山的路。

分局長黃國源肯定員警積極救人精神，也提醒員警執行搜救時，多關注被搜救之人員身心狀態，以免因忙碌忽視造成遺憾。並提醒民眾最好不要單獨從事登山活動，確保平安。

► Her今天推出「SKII青春露」230ml原價6250元，特價3788元

►二手票券豐富你的生活