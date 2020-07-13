林明溱會勘埔里道路　花千餘萬元改善維護觀光交通品質

▲為維護南投埔里鎮觀光交通品質及居民通行安全，縣長林明溱親自會勘多處道路，同意撥款千餘萬元施工重鋪路面改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

交通是生活品質與觀光的重要命脈，南投縣長林明溱為了改善埔里鎮路況，13日由立委馬文君、縣議員林芳伃、王彩雲等人陪同，前往埔里鎮多處鄰里會勘，並同意花費約1200萬元，進行路面重鋪、排水溝增設、道路拓寬等工程，給縣民一條安全回家的道路。

林縣長一行人依序前往枇杷里枇杷路、杷城里民富路、水頭里東潤路、水頭路、投7線2K、房里里雙吉路、向善里活動中心社區內道路、廣成里小埔社段道路等地，所到之處都有當地民眾一同會勘並陳情路況，林縣長承諾將儘速施工改善，維護居民的交通品質，民眾都非常感謝縣長德政。

房里里雙吉路42號附近路段，通行斷面狹小、會車不易，將於兩側排水溝加蓋，並新增擋土牆及護欄，藉此增加路寬，以利車輛通行，工程估計花費約367萬元；民富路部分路段原無設計排水溝，大雨時常造成積水，將施作長43公尺排水溝，並配合導水施作2座集水井，避免通行車輛因積水發生意外。

枇杷路、東潤路、水頭路、投77線，向善里活動中心社區一帶等路段因年久失修，路面部分嚴重龜裂，尤其投77線交通量相當大，都將重新鋪設瀝青混凝土路面，以改善路況；廣成里路段則為農產運輸道路呈現龜裂、下陷，將在損壞較嚴重的路段重鋪水泥混凝土，以利農產運輸。

林縣長指出，雙吉路路面窄小，縣府先前已拓寬2個路段，目前尚有140米未拓寬，此次拓寬完成後，道路將更加通暢，不僅能進出大型車輛，小型車也能會車，地方居民通行將更安全，其他道路改善工程也將儘速發包，請地方安心。

立法委員馬文君表示，埔里有許多道路尚未改善，感謝縣府分批施工，讓在地交通逐漸獲得改善。林議員及王議員也感謝林縣長、馬立委對道路安全的重視，希望埔里道路能越來越安全。

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