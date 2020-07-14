不容暴力份子流竄到南投　集集警擴大臨檢+封閉式路檢

▲▼集集警分局在轄內密集臨檢、路檢，展現強勢宣示執法作為，不容暴力份子流竄到南投。（圖／集集警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

鑑於近日國內發生多起重大治安案件，為避免模仿效應，造成治安危害及民眾恐慌，南投集集警察分局11日至13日針對所轄集集、水里、日月潭及魚池等地區執行「擴大臨檢」及「封閉式路檢」，針對轄內KTV、遊藝場、美容護膚、釣蝦場等易滋事場所加強臨檢，並在轄區重要聯絡道路等交通要道，執行「封閉式路檢」，以強化治安維護工作。

集集警分局長康健浚表示，執行「擴大臨檢」與「封閉式路檢」，主要在不容他縣市暴力份子流竄到南投縣，更不容許南投縣發生街頭砍人、鬥毆等暴力事件，如發生街頭鬥毆事件，將以強制作為處理鬥毆案件。

警方也向業者喊話，發現有暴力案件發生時，務必馬上通報警方，知情不報即列為密集式掃蕩和臨檢對象。此外，民眾也是警察眼睛，只要一接獲有民眾報案，立即調度優勢警力，指派幹部到場指揮，遇有現行犯，則以強制力逮捕，以展現警方強力執法決心。

近期的執法作為，毒品查緝與酒駕取締也強化於其中，希望民眾不論開車、騎車，行經臨檢站時請減速慢行，配合稽查並支持警方嚴正執法。

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