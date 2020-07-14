台灣清廉印象指數全球排名28　蔡清祥：先追香港、4年內趕上日本

▲2020年外商及企業誠信論壇。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國際透明組織公布我國2019年清廉印象指數，臺灣在全球180個國家及地區排名第28名，分數65分，是亞洲第四名，創下佳績。法務部長蔡清祥14日指出，這個成績他還是不滿意，他希望能在幾年內，先追上香港；並在4年內，與日本並駕齊驅。

法務部廉政署與財政部關務署，聯合舉辦「2020年外商及企業誠信論壇」，邀請產官學，各界人士進行研討會。而蔡清祥致詞時，針對國際透明組織公布2019年清廉印象指數進行評論，其中這次評比中，臺灣在全球180個國家及地區排名第28名，分數65分，比起2018年進步2分，超過全球84%受評國家，是2012年新評比標準以來最佳成績。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

但蔡清祥說：「這個成績我還是不滿意，因為我們在亞洲國家算是第四名，落後於新加坡、日本與香港，我們一直保持在第四。但我有信心，在未來幾年內，一定可以超越過香港，但我覺得超越香港並非難事，也不要因此就自我滿足。我希望他們能在四年內，跟日本並駕齊驅。」

另外蔡清祥也提到《揭弊者保護法草案》，他認為不久的將來就可以通過，這部法律將保護範圍擴大及於私部門，在私部門多元、複雜的揭弊態樣下，必須要建立完善的檢舉人保護、救濟、免責等制度保障，來消弭恐懼，提供安心吹哨的後盾。

至於財政部長蘇建榮致詞時，也提到關務署不斷精進便捷通關措施，促進商業發展。他以海關的「物聯網全時監控計畫」為例，藉由建立全新之貨物移動安全監管機制，使海關達成管理目標，同時也協助業者提升作業效率。此外也逐步導入「人工智慧儀檢影像辨識」之AI技術，以擴大海關查驗精準度及效率，進而提升貿易供應鏈的安全與維護合法貿易的順暢。

▼財政部長蘇建榮。（圖／記者吳銘峯攝）