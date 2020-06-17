Galaxy Tab S7+ 具12.4吋超大螢幕！　Android平板中尺寸最大

▲三星新平板Galaxy Tab S7令人相當期待。圖為Galaxy Tab S6。（圖／記者邱倢芯攝）

記者謝仁傑／綜合報導

三星今年8月將推出多款設備，包含兩款新的平板電腦，其中「Galaxy Tab S7+」早已有許多重大資訊曝光，Galaxy Tab S7的設計與去年的Galaxy Tab S6大致相同，S6的螢幕為11吋，而Galaxy Tab S7+的螢幕就更大了，據傳有12.4吋，且是螢幕佔比極高的高效能設備。

根據Galaxy Tab S7+先前的設計文檔顯示，顯示器大小確定為12.4吋，通常Android平板電腦的最大尺寸約為10吋，這對於那些需要較大的顯示器的人來說，是一件很好的事情，且在平板電腦中這個尺寸相對更大了。

Tab S7的高度為253.7mm，較Tab S6還高，寬度也略有增加，厚度則為6.3mm，較上一代厚了0.6mm，或許是代表其電池容量確實有所增加，傳言電池容量會提升至7,760mAh，多出約1成的電量。

此外，若Galaxy Tab S7系列將隨三星附帶的DeX軟體一起提供，為平板電腦提供桌面界面，該界面在用戶連接鍵盤和觸控板時就可以使用。

▲Galaxy Tab S7渲染圖。（圖／取自phoneArene）

另外，新款無線藍牙耳機「Galaxy Buds Live」，外觀呈討喜的豆狀，據報導有降躁功能，且價格親民，不用150美元（約新台幣4,500元）就可入手。外媒更猜測三星可能會在正式推出 Galaxy 新系列手機或平板的時候，以免費或優惠的耳機價格方案來配套促銷。

值得注意的是，S7與S7+的顯示器應該都具有120Hz螢幕更新率。儘管目前還沒有關於Tab S7+系列的價格資訊，預計它會與基本型號的Tab S7一起發布。

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