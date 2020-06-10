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Galaxy Tab S7電池通過認證規格曝光！　最大電量達9800mAh

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Galaxy Tab S6。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Tab S6。（圖／記者邱倢芯攝）

記者謝仁傑／綜合報導

三星計劃在8月舉行大型發布會上發布多款新設備，Galaxy Tab S7和Galaxy Tab S7+也有望一同亮相，而現在關於Galaxy Tab S7和Galaxy Tab S7+的電池容量及種種規格，也不斷傳出了更多訊息。

科技外媒《sammobile》報導，Galaxy Tab S7的電池已經通過了3C認證，文件上顯示其容量為7,760mAh，較Galaxy Tab S7+中9,800mAh的電池容量小了20％；在顯示器方面，Galaxy Tab S7的螢幕為11吋，而Galaxy Tab S7+的螢幕則為12.4吋。

相較於三星去年推出的10.5吋S6，搭配7,040mAh的電池量，顯然，S7的電池容量更高，還可支撐稍大的11吋螢幕。預計S7僅會支援Wi-Fi和4G LTE版本，不過在某些市場中，Galaxy Tab S7+也會提供5G版本。

此外，Galaxy Tab S7還將配備HDR 10+的QHD+ Super AMOLED螢幕、顯示器下指紋感應器和S Pen，搭載Snapdragon 865處理器，較S6相比，更多了RAM和microSD卡插槽；另外包括AKG調諧的立體聲揚聲器、升級的鏡頭，和帶有一個UI 2的Android 10系統，且支援25W快速充電。

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關鍵字：

三星SamsungGalaxy Tab S7

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