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三星Galaxy Note 20黑色款曝光所有秘密 確認 8 月 5 日亮相

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲三星擠牙膏式的確認8月5日舉辦Galaxy Unpacked線上活動，主角很明顯就是Note 20系列。（圖／取自Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

看來新科推特爆料王 Ice Universe 拿到的消息相當精準，日前他預告，三星將於 8 月 5 日舉辦 Galaxy Unpacked 2020，現在由三星官方證實該日子不變，然而受到全球新冠疫情（COVID-19）嚴重影響，這次活動同樣首次改為線上舉辦，不過詳細時間還未公開。

＊更新：三星官方已正式公佈，將於台灣時間 8 月 5 日晚間 22:00 舉辦新機直播活動。

日前在烏克蘭官方網站意外曝光的三星 Galaxy Note 20 外觀圖片，不出意外的延續 Galaxy S20 系列外觀設計、螢幕加大，然後多了一支 S Pen，古銅新色也引發各界討論。

▲日前傳出的 Note 20 新機官方圖片跟這次公開的官方預告顏色不謀而合。（圖／取自Twitter）

如今從這次公開的影片來看，是一支古銅色 S Pen 濺出水花，S Pen 的筆尖也有了新的設計，這意味著日前曝光的機身背後照片真實性相當高，而濺出水花的動畫很可能就是 S Pen 的新功能，猜測應該跟水墨模式相關。

有了幾乎確定的背面官方照，幾乎是同一時間，另外一個推特部落客Jimmy Is Promo（@jimmyispromo）則是不甘示弱的曝光手機的正面實機照，Jimmy Is Promo宣稱自己已經入手Galaxy Note 20 以及消息相當少的 Note 20 Ultra，從幾組照片來看，該款手機正片維持置中的「觀音痣」打孔螢幕，測試版使用的還是 OneUI2.5 跟 Android 10 作業系統的組合，快速功能包括大家期待的“Quick Share“，以及”Always on Display"、"Music Share“等，邊框維持跟 Galaxy S20 系列相同，是雙曲面的設計，至於 S Pen 的新功能就是可以遠端遙控手機。

▲Jimmy Is Promo爆出黑色款外觀。（圖／取自Twitter）

▲新功能！S Pen 可以進行遠端遙控。（圖／取自Twitter）

▲快速功能包括大家期待的“Quick Share“，以及”Always on Display"、"Music Share“等。（圖／取自Twitter）

▲測試機使用OneUI 2.5、Android 10作業系統的配置。（圖／取自Twitter）

從這次Jimmy曝光的黑色實機照片來看，該款手機幾乎已經沒有秘密。而產品規格方面，先前傳出 Galaxy Note 20 系列將配備最新 LTPO 顯示面板技術，畫面更新率 120Hz，螢幕也將採用高通最新的 Snapdragon 865+，鏡頭拍攝畫素可能維持不變，倒是感光元件可能改為最新的 ISOCELL Bright HM1 最高可拍攝 1 億 800 萬畫素的照片，其他兩顆鏡頭則分別為 1200 萬畫素廣角（感光元件為1/2.55 吋的ISOCELL Fast 2L3） ，另一顆為 1300 萬畫素長焦鏡頭（感光元件為1/3吋的ISOCELL Slim 3M5）。

此外，Galaxy Note 20系列每年在手寫功能方面都會增加一些新功能，倒是因為今年可能全產品線都會支援 5G，以因應市場需求，Ice Universe 除了爆料，三星 Galaxy Note 20 系列將於 8 月 5 日發表，價格方面，Note 20 售價可能為 999 美元，但是 Note 20 Ultra 的售價可能為 1299 美元，合新台幣約 4 萬元。

三星電子預告台灣時間 8 月 5 日晚間 10:00 舉辦新機發表會，由於已經確認不參與 IFA 2020，因此在產品陣容上，可能同步亮相的還有 Galaxy Watch 3 以及最近消息頻出的 Galaxy Fold 2。實際情況為何，仍以三星官方宣佈為主。

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