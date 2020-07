三星Galaxy Note 20黑色款曝光所有秘密 確認 8 月 5 日亮相

▲三星擠牙膏式的確認8月5日舉辦Galaxy Unpacked線上活動,主角很明顯就是Note 20系列。(圖/取自Twitter)

特約記者洪聖壹/綜合報導

看來新科推特爆料王 Ice Universe 拿到的消息相當精準,日前他預告,三星將於 8 月 5 日舉辦 Galaxy Unpacked 2020,現在由三星官方證實該日子不變,然而受到全球新冠疫情(COVID-19)嚴重影響,這次活動同樣首次改為線上舉辦,不過詳細時間還未公開。

*更新:三星官方已正式公佈,將於台灣時間 8 月 5 日晚間 22:00 舉辦新機直播活動。

日前在烏克蘭官方網站意外曝光的三星 Galaxy Note 20 外觀圖片,不出意外的延續 Galaxy S20 系列外觀設計、螢幕加大,然後多了一支 S Pen,古銅新色也引發各界討論。

▲日前傳出的 Note 20 新機官方圖片跟這次公開的官方預告顏色不謀而合。(圖/取自Twitter)

如今從這次公開的影片來看,是一支古銅色 S Pen 濺出水花,S Pen 的筆尖也有了新的設計,這意味著日前曝光的機身背後照片真實性相當高,而濺出水花的動畫很可能就是 S Pen 的新功能,猜測應該跟水墨模式相關。

有了幾乎確定的背面官方照,幾乎是同一時間,另外一個推特部落客Jimmy Is Promo(@jimmyispromo)則是不甘示弱的曝光手機的正面實機照,Jimmy Is Promo宣稱自己已經入手Galaxy Note 20 以及消息相當少的 Note 20 Ultra,從幾組照片來看,該款手機正片維持置中的「觀音痣」打孔螢幕,測試版使用的還是 OneUI2.5 跟 Android 10 作業系統的組合,快速功能包括大家期待的“Quick Share“,以及”Always on Display"、"Music Share“等,邊框維持跟 Galaxy S20 系列相同,是雙曲面的設計,至於 S Pen 的新功能就是可以遠端遙控手機。

▲Jimmy Is Promo爆出黑色款外觀。(圖/取自Twitter)

▲新功能!S Pen 可以進行遠端遙控。(圖/取自Twitter)

▲快速功能包括大家期待的“Quick Share“,以及”Always on Display"、"Music Share“等。(圖/取自Twitter)

▲測試機使用OneUI 2.5、Android 10作業系統的配置。(圖/取自Twitter)

從這次Jimmy曝光的黑色實機照片來看,該款手機幾乎已經沒有秘密。而產品規格方面,先前傳出 Galaxy Note 20 系列將配備最新 LTPO 顯示面板技術,畫面更新率 120Hz,螢幕也將採用高通最新的 Snapdragon 865+,鏡頭拍攝畫素可能維持不變,倒是感光元件可能改為最新的 ISOCELL Bright HM1 最高可拍攝 1 億 800 萬畫素的照片,其他兩顆鏡頭則分別為 1200 萬畫素廣角(感光元件為1/2.55 吋的ISOCELL Fast 2L3) ,另一顆為 1300 萬畫素長焦鏡頭(感光元件為1/3吋的ISOCELL Slim 3M5)。

此外,Galaxy Note 20系列每年在手寫功能方面都會增加一些新功能,倒是因為今年可能全產品線都會支援 5G,以因應市場需求,Ice Universe 除了爆料,三星 Galaxy Note 20 系列將於 8 月 5 日發表,價格方面,Note 20 售價可能為 999 美元,但是 Note 20 Ultra 的售價可能為 1299 美元,合新台幣約 4 萬元。

三星電子預告台灣時間 8 月 5 日晚間 10:00 舉辦新機發表會,由於已經確認不參與 IFA 2020,因此在產品陣容上,可能同步亮相的還有 Galaxy Watch 3 以及最近消息頻出的 Galaxy Fold 2。實際情況為何,仍以三星官方宣佈為主。