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「Galaxy Tab S7」渲染圖流出！　傳機身側面新增指紋感應

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▲Galaxy Tab S7。（圖／取自phoneArene）

▲Galaxy Tab S7渲染圖。（圖／取自phoneArene）

記者謝仁傑／綜合報導

三星新一代智慧型手錶「Galaxy Watch 3」和新款無線耳機「Galaxy Buds Live」，傳出會搶在「Galaxy Unpacked」之前發布。新一代平板「Galaxy Tab S7」則傳出具有11吋的大螢幕，會比 iPad Pro 還大。

據外媒《phoneArena》洩露的渲染圖和規格，Tab S7的高度為253.7mm，遠高於上一代Tab S6，寬度也似乎有增加，且Tab S7比 iPad Pro 窄很多。Tab S7的厚度為6.3毫米，較上一代厚了0.6mm，這意味著電池容量確實有可能增加，傳言會提升至7,760mAh，多出約1成的電量；螢幕邊框設計上似乎沒有太大變化，而後置鏡頭設置結合雙鏡頭和一個LED閃光燈，或估計有三個鏡頭，機身側面似乎還有指紋感應。

關於Tab S7的許多關鍵規格和官方價格都還沒有確切消息，不過它將搭載最先進的Snapdragon 865處理器，以及至少6G的記憶體和128G儲存量，另外還有標配S Pen。預計S7僅會支援Wi-Fi和4G LTE版本。

不過，「Galaxy Tab S7+」就更兇猛了！據傳電量高達9800mAh，且支援5G，並採用了流行的鏡頭打孔外觀。

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