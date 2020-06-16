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竹市國旅觀光大進擊副總統賴清德走訪動物園

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▲副總統賴清德到文青熱點湖畔料亭享用竹塹餅等道地新竹味。（圖／新竹市政府提供）

▲副總統賴清德到文青熱點湖畔料亭享用竹塹餅等道地新竹味。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

後疫情時代全台瘋國旅！副總統賴清德16日由新竹市長林智堅導覽遊玩新竹市，立法委員吳思瑤、行政院顧問鄭宏輝也同行，一行人拜訪開園半年就破百萬人次的新竹市立動物園，更到文青熱點湖畔料亭享用竹塹餅等道地新竹味。賴清德副總統讚，民眾一定跟他一樣都能找市長四次獲得五星的答案，肯定竹市推動地方觀光吸引全台民眾造訪，市長林智堅提醒，除了動物園，10月份新竹還有台灣設計展，歡迎國人一同來旅遊！

賴清德表示，經過幾個月努力，台灣已經防疫成功，接下來就是要振興經濟、安心旅遊，從參觀新竹市立動物園過程中，他們遇見從台中、中壢、高雄來的旅客，新竹市立動物園名聲已經全台，他更欽佩市長與團隊，以開放綠地、友善動物環境，讓新竹市立動物園成為適合大小孩都可同遊景點。國人千萬不要錯過來趟五星級的旅遊。

賴清德走訪動物園，每個景點都不放過，還笑問「動物都是真的嗎？」，他說，看見新竹市改變，相信很多人都找到林智堅市長蟬聯四次五顆星的答案，相信林智堅市長在未來兩年更會施展力量建設新竹。

柯建銘立法委員今也陪同副總統遊玩新竹市，他表示，他與林智堅都有同樣動力，就是要把生命最後最成熟時光，奉獻給國家、做好事情，新竹市改變讓全市民有感，連自己表姊都曾特地致電讚美。

林智堅市長說，最夯的動物園在中央補助下才修建完成，即使受疫情影響，新竹市立動物園入園人數仍迅速攀升，開幕不到半年，上週末就已經突破百萬人次，動物園內更保留最老的大樹，未來將打造生命教育場域，讓新竹市立動物園更進化。

另外，林智堅感謝賴清德副總統擔任行政院長任內核定1.5億補助，讓新竹改建市民廣場，更感謝新竹永遠的靠山柯建銘總是支持新竹建設。

除了硬體建設，林智堅說，新竹市更致力於後疫情時代的安心遊玩策略，「2020台灣設計展」十月將在新竹舉辦，屆時將串聯新竹火車站、新竹公園、新竹舊城區，約莫兩公里步行區，絕對讓民眾不虛此行。

新竹市立動物園補充，新竹市立動物園今年已經84歲，是全台原址現存最久的動物園，更是所有新竹人的美好回憶，重生的動物園打破牢籠，讓動物們能夠在自然的環境中舒適生活，翻轉傳統「動物在籠內被人類看」的模式，也因此動物都不會在固定的定點，也讓遊客進來探險、尋找動物，擁有最特別的動物園學習體驗。

林智堅更帶領賴清德副總統、柯建銘委員造訪文青熱點「湖畔料亭」，享用店家以在地食材創新料理，荔枝烏魚卷、黑糖布丁、道地古早味零食椪餅、竹塹餅、薑汁煎餅、寶山橄欖等。

新竹市文化局表示，日式木造的「湖畔料亭」四座建築已有88歲歷史，目前分別是湖畔料亭餐廳、竹風茶廳、閱樂書店x飲咖啡、豊賀伴手禮店，歡迎民眾逛完動物園，前來賞湖光、用美食。

新竹市府表示，防疫新生活啟動就是要讓大家「好玩、好買、好浪漫」，市府還連四年推「小塹有約小旅行」，有親子線、旅人線、文青線、媽媽線，規劃由專人帶團深入城市巷弄。

另外，加碼中央政府三倍券，新竹市府說，七月份推出六千份500元的「好玩券」，只要入住與市府合作的旅宿便可獲得，能於近百家美食、伴手禮、文創等店家消費；市府更與超過40多家飯店、商家及餐飲合作，使用三倍券即可享有更多專屬的8折優惠。

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