多次獲台大生票選優良教師　防疫大功張上淳獲「師鐸獎」

▲台大副校長張上淳。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（14日）公布109年師鐸獎獲獎名單，今年共計選拔出72名獲獎者，其中，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台大副校長張上淳獲獎，表彰其對教育奉獻度、對社會影響度，以及行政合作與公共關係。

今年獲獎有校長18名、教師54名，在教育階段別上，幼兒園2名、國小24名、國中15名、高中職20名、特殊教育2名、大專校院9名。教育部提到，張上淳多次獲得台大學生票選及評審委員評選為優良教師，任教期間囊括台大醫學院教學優良獎、教材著作傑出獎、台灣大學教學優良獎及教學傑出獎。

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▲張上淳獲師鐸獎。（圖／記者周宸亘攝）

教育部說明，今年師鐸獎選拔分為初審及決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位等受理報名初審後依限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士等代表組成17人決審小組，參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會影響度，以及行政合作與公共關係等遴選標準，就163位候選人逐一進行書面資料審查及面談，經過嚴格評選，選拔出72名獲獎者，獲獎名單已公告於「良師興國網站」。

師鐸獎將於9月28日教師節當日於陽明山中山樓由總統蔡英文頒獎，教育部指出，每位獲獎者可獲頒總統獎座1座、行政院院長獎章1座及教育部部長獎狀1幀，並安排出國考察及請所屬主管教育機關(單位)核予記功1次，以茲鼓勵。



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