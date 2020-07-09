為了趕去唱KTV！　男「亂刀砍死」2名防疫人員...今日被執行死刑

▲唱歌是許多人喜歡的休閒娛樂。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

大陸年初新冠肺炎爆發之際，各省都展開封城等隔離政策。雲南一名馬姓男子2月6日卻為了要和親友去KTV唱歌，當場砍死2名卡點工作人員。該名男子已於7月9日上午執行死刑。

根據春城晚報報導，馬某2月6日11時許開車，載著麼索村委會村民馬某龍等人，經過麼索村委會疫情防控卡點，到洛孟村委會村民馬某光家吃飯喝酒，之後馬某駕車搭載馬某龍等人，準備到馬某龍家KTV唱歌。

馬某開車經過麼索村委會疫情防控卡點時，馬某自行下車搬移路障，2名工作人員隨即上前阻止，並以手機錄影取證。馬某不滿張某拍攝以隨身攜帶的摺疊刀猛刺胸腹部，接著又對前來勸阻的李某腹部連刺多刀。





▲防疫人員示意圖。（圖／記者任以芳攝）

兩人雖然送醫搶救，但是都於當天死亡。經鑑定，張某某是因被單刃銳器刺擊胸腹部致胸腹腔多髒器破裂急性出血死亡；李某某是因被單刃銳器刺擊腹部致肝臟破裂出血死亡。

雲南省紅河州中級人民法院認為，馬男在疫情期間殺害兩名疫情防控工作人員，主觀惡性極深，犯罪手段殘忍，情節極其惡劣，後果特別嚴重。另外馬某曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑，在出獄五年內再犯，屬於累犯，應依法從重處罰。

雲南省紅河州中級人民法院3月1日當庭宣判，以故意殺人罪判處馬某某死刑，剝奪政治權利終身。2020年7月9日上午，雲南省紅河州中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，依法對2020年2月6日故意殺害兩名疫情防控工作人員的馬建國執行死刑。

►戴口罩更要保養