美國疫情崩裂！CNN點「無腦7大防疫迷思」　竟認為經濟重啟就能好轉

▲美國新冠疫情嚴重。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在美國相當嚴重，縱使總統川普曾在公開場合提到「大多數人的新冠肺炎，都沒有傳染力」，但隨著他急於解封，美國疫情不減反增，且加倍增長，截至8日上午，確診人數達到299萬餘人。《CNN》即分析，美國民眾對於新冠疫情的錯誤觀念，同樣也是導致疫情失控的原因，並提出最常見的「7大錯誤見解」。

1. 如果經濟開放，大流行就會好轉吧

WHO專家曾提到，在疫情尚未受到控制之前，可能都不會有結束的一天，在美國約有5％～8％的人受到感染，但在離群離免疫還相當遙遠，目前新冠肺炎根本無法被治癒，只能靠著保持社交距離、戴口罩、洗手消毒等方式預防，因此經濟重啟意味將回復成原本「近距離」的生活模式，何來疫情好轉？

2. 「我很年輕，所以不用擔心」

在疫情嚴峻時期，仍可看到美國青年參與集會活動，儘管年輕人目前看似死亡率較低，但受到感染的人，仍被新冠肺炎長期折磨著，此外新聞上幾乎報導的是老年人為高危險群，反讓年輕人危機感降低。

3. 「有量體溫就是做到防疫」

目前全球各地公開場合幾乎都需要戴口罩、量體溫作為基礎防疫，但美國民眾多認為「量體溫」就足夠，專家也表示，美國境內多位無症狀病患，有40％的新冠病毒傳播是沒有任何症狀。

4. 「我」不用戴口罩！

疫情爆發初期，美國人對於「口罩」效果相當不認同，但隨著疫情升溫，證明強制要求戴口罩的區域、國家疫情明顯減輕。有部分美國民眾仍認為，強制戴口罩侵犯了他們的選擇自由，而在鑽漏洞、或直接不戴的情況下，最終造成確診人數暴增。

5. 死亡率下降，就是情況變好了

美國近日新增確診增多，儘管死亡人數下降，專家呼籲「並非疫情好轉」的象徵，且無症狀患者大增，每一天死亡人數都在600～800人之間波動，醫療人員都擔心隨時會出現顯著的上升。

6. 「測試是陰性，我就很好」

賓州醫學院表示，接觸到許多患者都出現「假陰性」的情況，這意味著是有受到感染，但是檢測不到，而這也最容易成為超級感染源，因此就算測試為陰性，還是要關注自己的健康狀態。

7. 總有一天會群體免疫！

許多美國民眾面對居高不下的疫情，都帶著消極的想法，認為「或許等到大家都已經免疫了，病毒自然就會消退」，然而這樣的想法卻造成生活警覺性低的情況。

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