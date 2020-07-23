女友急line「為何在摩鐵2小時」　真相傻爆眼：跟我有仇吧...老鳥1招神解

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多情侶愛用追蹤神器，徹底掌握另一半行蹤，不過就有網友明明在家，卻被定位「在摩鐵2小時」，遭冤枉的他只好想盡辦法證明清白。po文掀起熱議，被雷過的苦主們紛紛崩潰認證，而過來人則建議，用Google地圖的時間軸，準確性還比較高呢！

男網友在dcard娓娓道來，當天約晚上7點，女友打電話來質問他，為何手機定位App上顯示，他在汽車旅館待了2小時，聞言他一頭霧水，並開始瘋狂解釋，同時家人也能幫他作證，加上住的是社區大樓，不管電梯、大門、地下停車場都有監視器，這些都能證明他所言不假。

請繼續往下閱讀...

他還原當天行程，表示那天和母親、弟弟回外婆家，並在下午近5點一起搭車返家，後來在等待晚餐的期間，他一直都在房裡睡覺。事後，在女友提醒之下，他打開了WiFi，結果定位瞬間移到家的位置，他還發現，該汽車旅館就在他往返的路途中。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

看到這款追蹤神器落漆的窘境，苦主們也現身說法，「沒事啦，我老公也常常去送貨，卻出現在海裡啊」、「我自己就遇過好幾次偏移或卡在已經離開的地方（同樣也只是騎車路過）」、「我之前直接跑到菲律賓」、「我男友上次跑去美國玩咧」。

另外，網友們則紛紛回應，「情侶互相定位好可怕」、「愛瘋的定位會飄，好像要開WiFi比較精準一點」、「我跟我男友都用Google地圖的分享定位欸，我覺得這個比較準」、「直接去Google map看時間軸證明」、「Google地圖，iOS 內建尋找都有定位分享功能，而且準確性還比較好」。