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我約朋友跟你壞壞好嗎...她援交見超巨網友後悔了　逃跑不成慘遭「堅挺」虐待

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▲▼強姦。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲女子謊稱「找代打」跟網友做愛，網友發現騙局氣炸了，勒脖強逼口交。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名妙齡女子（化名花花）喪父後就每天窩在網咖，後來透過社群網站找到想包養她的網友，花花以為人生翻轉，終於脫離餐餐吃泡麵的日子，但看到網友本尊就後悔了，可是她已經拿了3萬，為了錢開始扯謊，說要找朋友代她上陣愛愛，後來網友發現只是騙局一場，在摩鐵用電線勒住花花並開始虐待！

據了解，花花跟林姓人夫在網路上相談甚歡，後來林男也答應要包養她，但2人見面後，花花發現，雖然林男身材非常高大但不是她的菜，可是實在太缺錢，她仍舊開口要了3萬，再以生理期為由，聲稱最多只能口交，讓林男相當失望，花花隨後扯說，「我約朋友跟你做好嗎。」

林男答應了，開著賓士載花花去買鹽酥雞、啤酒後進入三重的摩鐵，花花開心吃雞並待在KTV房歡唱，林男則越等越不耐煩問，「妳朋友甚麼時候來？」花花隨意敷衍就跑去廁所，拿出預藏的防狼噴霧劑在裡頭試噴，然後再回KTV房唱歌，並把林男的車鑰匙藏起來，想趁林男找尋鑰匙的空檔閃人，最後招來悽慘後果。

林男聞到氣味後直覺有異，偷拿花花的手機檢查對話紀錄，發現花花根本沒有找朋友來，他簡直氣炸了，先把房門鎖上，接著拿起手機充電線，從後方勒住還在歡唱的花花脖子並大吼，「妳騙我！」林男一手脫下褲子並強行扯下花花的外衣，再把她壓在沙發上強迫口交。

花花被逼著吞下那根「堅挺」，沒多久就面紅耳赤，一股近乎窒息的痛苦襲上來，她邊流淚邊搖頭求林男放過，但林男已經失去理性，過不久再把人拉到床上，持續逼迫口交直到射精才停止。

後來花花聲稱要去廁所梳洗，趁林男躺在床上休息之際逃離房間，只裹著毛巾的花花急忙到櫃台求救，請求員工協助報警。法官審理後依強制性交罪判林男3年6月徒刑，全案仍可上訴。

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