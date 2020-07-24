結婚30年…老公生日當天「滑進摩鐵」！人妻目擊心碎　小三喊冤秒被體液打臉

▲人夫生日當天與小三到摩鐵開房間，被老婆當場抓包報警處理。（示意圖／Ettoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名結婚30多年的人妻，2017年驚見老公在他的生日當天與小三進入摩鐵，當場報警處理，同時拜託友人進入房間內蒐證，取得有精斑的衛生紙、床單，人夫與小三事後遭判刑，人妻再提出民事損害賠償告訴，法官審理後，判小三應賠償正宮40萬元，可上訴。

人妻主張，與老公結婚30多年，沒想到丈夫2017年生日時，竟與小三前往台中一處摩鐵開房間，她目擊2人一同進入摩鐵的畫面，隨即報警處理，並委託友人進入房內取得2件床單、3條毛巾、1個枕頭套及衛生紙等雜物。事後人夫與小三分別被依相姦罪、通姦罪判決有期徒刑4月、6月，均得易科罰金確定（通姦罪已於2020年05月29日正式除罪化）。人妻另外再提出民事告訴，向小三求償200萬元。

雖然小三否認有與人夫發生性行為，但台中地方法院指出，透過有精斑及沾有小三與人夫混合DNA的衛生紙等事證可知，2人一共發生2次性行為，人夫也曾在刑事庭中坦承，曾與小三在住處房間滾床單，因此不採信她的說詞，判她應賠償人妻40萬元。全案仍可上訴。

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