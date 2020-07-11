為愛下海還債搞仙人跳！女拿槍恐嚇嫖客　強索36萬下場慘了

▲桃園市陳姓女子為男友還債下海賣身，竟夥同債主辦仙人跳持槍強盜嫖客38萬元才放人挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子為替男友還債同意下海賣身還債，見郭姓男子出手大方，居然夥同劉姓債主預謀仙人跳，佯稱郭男為陳女拍裸照為由，持槍恐嚇拿錢擺平，郭男不從被痛毆還遭拘禁，最後繳出38萬元才獲釋，桃園法院審理後依結夥強盜罪嫌重判劉男、陳女等5名共犯9年、7年不等有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，陳姓女子男友向劉男借了4千元未還，陳女於2018年3月11日與郭姓男子相約以5千元代價性交易，郭男還附帶要求拍性愛影片等服務，郭男付錢時出手闊錯，陳女認為郭男頗有財力，還錢給劉男時提議可假藉郭男拍其裸照為由，可藉機索取更多金錢。

劉男後來找來司姓、廖姓與高姓男子助陣，當晚11時許，陳女再度誘出郭男，司姓男子則假扮是陳女男友，向郭男怒嗆女友被拍裸照很不爽，廖、高等人則命郭男交出現金、提款卡以示負責，還拿出1把改造手槍敲頭，還以槍管塞進郭嘴裡恫嚇：「要不要在你腿上開一下？要不要在你身上開個洞？」

郭男遭劉等人恐嚇後還遭痛毆後同意拿出36萬元擺平，劉男指示高、廖持郭的提款卡提出12萬元，翌日凌晨將郭帶到他處拘禁，拿鐵棍痛毆逼迫簽下和解書，後來再逼郭領出24萬元，得手後才釋放他。

法院查出，劉男否認有強盜等犯行，辯稱陳女說被郭性侵，所以和朋友一起去處理，有叫司男去談和解，然後就不知道發生什麼事，但其餘司、廖、高與陳女則坦承犯行；郭男則指證，當晚司男問為何偷拍他女友，他回覆說是雙方說好的，沒有偷拍事情，後來就被手槍重擊頭部流血，還遭恐嚇與痛打，只好拿錢希望脫身。

法院合議庭認為，劉等5人利用郭男拍攝陳女裸照、影片打算索賠，共同謀議強盜，對郭男施暴、拘禁，惡性非輕，劉男主導作案，犯後還矢口否認，把責任推給友人，法官審理後依結夥3人以上攜帶凶器強盜罪各判劉、司等人有期徒刑9年與7年不等重刑，本案還可上訴。

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