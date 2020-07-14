「新冠是炒作！」大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　打卡1個月玩樂…染疫3天後亡

▲羅斯（圖右）輕忽疫情嚴重性，最後死於新冠肺炎併發症。（圖／翻攝自臉書／Richard Rose）

記者丁維瑀／綜合報導

美國俄亥俄州37歲男子羅斯（Richard Rose）多次在臉書放話，他認為新冠肺炎（COVID-19）疫情不過是炒作，還拒絕戴上口罩。由於輕忽病毒，羅斯最終不幸確診，本月4日在家中病逝。

《紐約郵報》報導，羅斯生前為退役軍人，有9年軍事經驗，曾被派駐到伊拉克與阿富汗。他確診新冠肺炎而死於併發症後，過往的言論也被網友挖出，包括4月28日當天，他無視官員建議戴口罩的意見，直呼疫情不過是炒作，他不會購買「該死的口罩」。

Let make this clear. I’m not buying a fucking mask. I’ve made it this far by not buying into that damn hype. 由 Richard Rose 發佈於 2020年4月28日 星期二

羅斯曾在臉書支持總統川普（Donald Trump），批評「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，還指責民主黨為了勝選而散播錯誤資訊。他5月12日寫道，厭倦看到有關新冠肺炎的消息。至於6月期間，儘管美國疫情嚴重，他卻在多家酒吧與餐廳打卡，還前往泳池派對狂歡。

▲羅斯在酒吧打卡。（圖／翻攝自臉書／Richard Rose）

直到本月1日，羅斯表示他出現新冠肺炎的症狀，隨後他宣布自己的檢驗結果為陽性。他確診3天後在家中病逝，如今4月28日的貼文被分享近2萬次。

羅斯的好友康利（Nick Conley）則認為，沒有必要嘲笑羅斯，「不管我們是不是認同某人的信念，我們都仍該具有同情心。有人過世了，我們該展現同情。」

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