日政府爆：有確診者採檢陽性後「搞失蹤」...東京再增143例！

▲東京都14日再度新增143例確診。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京都14日新增143例確診，而這也是連續2日未超過200人確診，截至目前為止都內累計共8189人感染新冠肺炎。另一方面，日本官房長官菅義偉14日透露，東京都有部分的確診病患在採檢結果出爐後失聯，目前中央政府還無法掌握具體數據，已經要求東京查明情況。

根據《每日新聞》報導，菅義偉在14日上午的記者會中表示，東京的確診案例中，有部分民眾雖然採檢結果呈陽性，但卻在檢測結果出爐後失聯，導致政府無法具體掌握相關資訊。目前厚生勞動省已經要求東京都，詳細調查並確認確切狀況。

東京都截至13日，共有651名感染新冠肺炎的患者入院治療、80人在住宿設施療養、258人在家休養治療，另外有396人正在等待住院治療以及其他安排。其中等待住院治療的病患多為前一天確診、正在等待政府安排休養設施的感染者，但其中也包括確診後失聯的病患。

菅義偉表示，將會持續要求安排確診病患療養或住院的保健所員工人力，同時確保足夠的住宿資源，作為國家將提供感染病患必要的支援。

另一方面，東京14日新增143例確診，已經連續2天未超過200人，目前累計確診人數8189人。

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