　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日政府爆：有確診者採檢陽性後「搞失蹤」...東京再增143例！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎／東京民眾戴上口罩。（圖／路透）

▲東京都14日再度新增143例確診。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都14日新增143例確診，而這也是連續2日未超過200人確診，截至目前為止都內累計共8189人感染新冠肺炎。另一方面，日本官房長官菅義偉14日透露，東京都有部分的確診病患在採檢結果出爐後失聯，目前中央政府還無法掌握具體數據，已經要求東京查明情況。

根據《每日新聞》報導，菅義偉在14日上午的記者會中表示，東京的確診案例中，有部分民眾雖然採檢結果呈陽性，但卻在檢測結果出爐後失聯，導致政府無法具體掌握相關資訊。目前厚生勞動省已經要求東京都，詳細調查並確認確切狀況。

東京都截至13日，共有651名感染新冠肺炎的患者入院治療、80人在住宿設施療養、258人在家休養治療，另外有396人正在等待住院治療以及其他安排。其中等待住院治療的病患多為前一天確診、正在等待政府安排休養設施的感染者，但其中也包括確診後失聯的病患。

菅義偉表示，將會持續要求安排確診病患療養或住院的保健所員工人力，同時確保足夠的住宿資源，作為國家將提供感染病患必要的支援。

另一方面，東京14日新增143例確診，已經連續2天未超過200人，目前累計確診人數8189人。

►二手票券豐富你的生活～

►四季皆適合，不用換來換去

ET快訊
快訊／屏科大澳門籍生武潭瀑布溺水！搶救無效　家屬傳真同意拔管
74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序…生94個兒女
快訊／反對台灣買「愛國者三型」！大陸宣布制裁美國軍武大廠
死是什麼感覺！「藍鯨遊戲」入侵台灣校園　家長擔憂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

墨西哥逾3萬人死於新冠肺炎全球第4高　總統：疫情正在減弱

乘客失控喊「接受耶穌是黑人」否則殺全機 ！　班機起飛20分緊急迫降

泥水淹沒翠綠茶園！印度阿薩姆邦洪災至少50死　野生動物屍體泡爛

血染洗手台！他低頭洗臉慘遭9旬老父持水果刀捅大腿

74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序來…生94個兒女

女秘書「公開信」曝光！淚訴遭首爾市長變態「吻膝」心境：連死都不敢

15歲少年吃「土撥鼠肉」染鼠疫！發燒3天後身亡　蒙古急封5縣

婚宴吃甜點…新娘下秒倒地慘死！　家屬崩潰踢爆內幕：早說了這東西不能放

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

墨西哥逾3萬人死於新冠肺炎全球第4高　總統：疫情正在減弱

乘客失控喊「接受耶穌是黑人」否則殺全機 ！　班機起飛20分緊急迫降

泥水淹沒翠綠茶園！印度阿薩姆邦洪災至少50死　野生動物屍體泡爛

血染洗手台！他低頭洗臉慘遭9旬老父持水果刀捅大腿

74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序來…生94個兒女

女秘書「公開信」曝光！淚訴遭首爾市長變態「吻膝」心境：連死都不敢

15歲少年吃「土撥鼠肉」染鼠疫！發燒3天後身亡　蒙古急封5縣

婚宴吃甜點…新娘下秒倒地慘死！　家屬崩潰踢爆內幕：早說了這東西不能放

程予希深V「側面全開」耍性感　王家梁「封奶」被唐禹哲摸全身

BWF回顧戴資穎2017年全英賽首冠　118年來第一位台灣女單奪冠

首例！大同剔除股東表決權違規　金管會：不得自辦股務

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

2020房價難定…他問「房奴跟租客誰比較苦？」　網一段話神解答

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！　爆給男友戴綠帽…「床上醜事全被挖」

冷氣吹整天眼睛超乾澀　「SMILE全飛秒雷射」成愛美近視族福音

遊武潭瀑布踩空溺水！屏科大澳門籍學生搶救無效　家屬同意拔管

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

譚德塞吐真話「人類生活回不去了」

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

快訊／《歡樂合唱團》女星遊湖詭消失！5天後成浮屍

熊本鰻魚屋受災　百年秘傳醬汁流光

日本深夜神秘火球　隕石碎片找到了

34歲媽墜懸崖喪命！為自拍脫隊　留下2孩子

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序來

日相安倍指示　台灣優先列第2波鬆綁入境對象

她15年前夢見的號碼中樂透頭獎！獨得2千萬台幣

譚德塞：全球疫情只會日益惡化

全球最新治安排名　台犯罪率第2低

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

新冠病毒只是惡作劇！　30歲男爽玩「新冠派對」死亡

更多熱門

相關新聞

日防衛白皮書：台海軍力失衡　差距連年擴大！

日防衛白皮書：台海軍力失衡　差距連年擴大！

日本防衛大臣河野太郎14日上午在內閣會議上報告2020年版的防衛白皮書（令和2年版）內容。最新版的防衛白皮書中提到，中國大陸近期不斷派遣海警船進入釣魚台海域（日稱尖閣諸島），譴責陸方「單方面試圖改變現狀」，同時對中國的軍事動向提出強烈憂慮。

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

商人在迦納染新冠肺炎！　豪砸「1161萬」獨自包機回家

商人在迦納染新冠肺炎！　豪砸「1161萬」獨自包機回家

吻女秘書膝蓋呼呼！警欲搜朴元淳「關鍵證據」

吻女秘書膝蓋呼呼！警欲搜朴元淳「關鍵證據」

美國洛杉磯、聖地牙哥學校將繼續線上上課

美國洛杉磯、聖地牙哥學校將繼續線上上課

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面