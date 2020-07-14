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美F-16C戰機基地墜毀！飛行員彈射逃生輕傷　近期第5架墜毀戰機

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▲▼ 美空軍F-16C viper戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美空軍F-16C viper戰機。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中戰機並非此案失事戰機。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國官方證實，空軍一架F-16C戰機13日晚間6時墜毀新墨西哥州阿拉莫戈多附近的霍洛曼空軍基地（Holloman Air Force Base），當時該架戰機正試圖降落，機上唯一的飛行員在墜毀前一刻彈射逃生，身受輕傷。此次失事戰機為美國空軍自5月份以來第5架墜毀的戰機，事發原因現正調查中。

事發後，軍方透過推特證實這則消息，緊急救援小組已在獲報後趕抵現場處理。除了飛行員之外，該起事件並未造成其他人員傷亡。

回顧美國空軍5月以來的戰機事故，福斯新聞指出，此案是第2架涉及F-16戰機的事件。

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