美F-16C戰機基地墜毀！飛行員彈射逃生輕傷　近期第5架墜毀戰機

▲美空軍F-16C viper戰機。(示意圖/達志影像/美聯社,圖中戰機並非此案失事戰機。)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國官方證實,空軍一架F-16C戰機13日晚間6時墜毀新墨西哥州阿拉莫戈多附近的霍洛曼空軍基地(Holloman Air Force Base),當時該架戰機正試圖降落,機上唯一的飛行員在墜毀前一刻彈射逃生,身受輕傷。此次失事戰機為美國空軍自5月份以來第5架墜毀的戰機,事發原因現正調查中。

事發後,軍方透過推特證實這則消息,緊急救援小組已在獲報後趕抵現場處理。除了飛行員之外,該起事件並未造成其他人員傷亡。

回顧美國空軍5月以來的戰機事故,福斯新聞指出,此案是第2架涉及F-16戰機的事件。

A USAF F-16 Viper from the 49 WG crashed during landing at Holloman AFB at approximately 1800 MDT today. The sole pilot on board successfully ejected and is currently being treated for minor injuries.



Emergency responders are on scene.



https://t.co/XT4ecjbgy6