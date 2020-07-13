熱帶擾動接近中！東部外海大甩尾北上　周三變天「降雨熱區」出爐

▲熱帶擾動99W未來路徑將在巴士海峽北轉後，於台灣東部外海北上。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

記者賴文萱／台北報導

熱帶擾動接近！天氣風險指出，目前99W將逐漸往台灣接近，但因為發展條件不理想，發展為颱風的機會相當低，預估北上過程快速減弱、消散。不過，周三時將最接近台灣，屆時恆春半島、東半部有短暫陣雨，西半部山區則有午後大雷雨，連平地也有機會受到影響。

天氣風險分析，熱帶擾動99W未來最有可能路徑是在巴士海峽北轉後，於台灣東部外海北上，在周三最接近台灣。雖然成颱機率低，但擾動還是會將不穩定的環境，尤其暖濕空氣帶往台灣。

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▲熱帶擾動99W未來路徑預測。（圖／翻攝自天氣風險）

周二擾動環流的偏東風造成沉降作用，各地天氣穩定、高溫酷熱，西半部各地高溫都34-35度以上，大台北高溫上看37-38度。周三時，擾動來到東南部海面，恆春半島、東半部有短暫陣雨，西半部山區則有午後大雷雨，平地也有機會受到影響。

到了周四，熱帶擾動併入北方鋒面中逐漸消散，但引進西南風水氣，中南部全天有雨。要到周五過後西南風減弱，才恢復典型的夏季天氣。

▲周三擾動來到東南部海面，恆春半島、東半部有短暫陣雨，西半部山區則有午後大雷雨，平地也有降雨機率。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局預報員李孟軒表示，該熱帶擾動預估強度上不會增強太多，但周二上半天之前仍有增強為熱帶性低氣壓可能，但成颱機率低。

熱帶擾動對台灣影響落在周二、三兩天，明天時會靠近台灣東南部海面，恆春半島跟東南部有局部短暫陣雨，午後各地山區、中南部有局部雷陣雨：受到低壓帶來的水氣影響，南部雨勢可能會延續到晚上。

周三持續受到擾動影響，加上環境吹西南風，迎風面中南部地區有短暫陣雨，東南部則是低壓影響有雨，午後降雨以山區、北部及東北部地區為主，其中山區有局部大雨發生機率。

▲氣象局持續發布高溫燈號，周二各地防36度以上高溫發生。（圖／中央氣象局）

至於高溫部分，今天台北、嘉義測站分別測到38.9度、37.2度高溫，皆創下歷年7月以來新高，明天各地氣溫還是偏高，本島僅新竹市沒有發高溫燈號，其中，台北、新北還有南投等地有38度極端高溫可能。

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