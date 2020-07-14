▲ 新北振興168「吃惜食抽好禮」，惜食分享餐廳抽獎活動開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局配合經濟振興措施推出新北惜食分享餐廳滿額抽獎活動，民眾只要到參與新北振興168方案的惜食分享餐廳，以消費券或農遊券消費滿300元，就有機會獲得大獎，希望民眾攜家帶眷到新北24家惜食分享餐廳共啖綠色餐飲，一同為惜食盡一份力。

農業局表示，因前陣子疫情嚴重衝擊各惜食分享餐廳營業情形，適逢中央推出3倍券與農遊券等多種消費振興措施，為各惜食分享餐廳帶來振興機會，配合加碼推出「惜食分享餐廳消費滿額抽獎活動」，獎品包含水波爐、壓力鍋、智慧萬用鍋、電子鍋、悶燒鍋及7-11禮券等大獎。

▲ 惜食分享餐廳也用心為顧客們製作的健康料理。

農業局說，民眾只要在7月15日至8月31日到參與新北振興168方案的24家惜食分享餐廳，以消費券或農遊券消費達300元，或不使用消費券或農遊券，僅以現金或信用卡等其他支付方式消費達400元，即可有機會獲得抽獎券一張。以消費券或農遊券消費達600元，或純以現金或信用卡等其他支付方式消費達800元，即可有機會獲得抽獎券兩張，以此類推，意即消費越多，中獎機率越高。

農業局長李玟表示，農業局協助媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」，各惜食分享餐廳也用心為顧客們製作的健康料理，如今國內疫情趨緩，民眾只要遵守中央疫情中心的防疫新生活建議，可安心到惜食分享餐廳用餐。

活動相關訊息將於7月14日將活動資訊公布於「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁及新北惜食分享網，關注最新活動資訊。

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