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O2gether新北x桃園登山步道串聯　侯友宜鄭文燦跨域合作城市新聯結

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▲ O2gether新北x桃園登山步道串聯 侯友宜鄭文燦跨域合作城市新聯結。（圖／新北市觀旅局提供）

▲ O2gether新北x桃園登山步道串聯，侯友宜鄭文燦跨域合作城市新聯結。（圖／新北市觀旅局提供）

記者郭世賢／新北報導

為了推廣兩市步道旅遊，新北市政府與桃園市政府12日在兩市交接處百年大榕樹廣場聯合辦理 「O2gether新北X桃園步道遊淘心一起走」，新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦親臨現場與兩市登山團體，共同推廣山無界限的旅遊模式，創造城市新聯結。

侯友宜表示，此活動主要以跨域串聯、低碳、近山三大主軸，期望能透過跨域合作的理念出發，藉由兩市步道的串聯提供近山新遊程，推廣山無界限的旅遊模式，創造城市新聯結。

侯友宜說，新北市與桃園市歷年持續對於市內登山步道進行勘查、修繕及維護，並於今年完成樹林區、鶯歌區與龜山區間之山林步道整建修繕，串聯起兩市交接處的「大棟山」、「望湖山」及「福源山」步道系統。

其中登山景點包含百年大榕樹、鶯歌石、大棟山405三角點小百岳及青龍嶺三角點，可俯視新北市樹林區、鶯歌區及桃園市龜山區的全貌，視野遼闊，可遠眺臺北盆地與林口台地的繁華市景。

▲ O2gether新北x桃園登山步道串聯 侯友宜鄭文燦跨域合作城市新聯結。（圖／民眾提供）

▲ 侯友宜鄭文燦跨域合作城市新聯結「O2gether新北X桃園步道遊淘心一起走」。（圖／民眾提供）

大棟山系步道系統緊鄰樹林、鶯歌及龜山區，遊客可以藉由火車、公車等大眾運輸出發，以低碳的方式，行腳山林，經由樹林大同山及青龍嶺郊山市集休憩，再漫步大棟山步道抵達405三角點及望湖山旁的百年大榕樹，沿途林蔭茂密自然原始土路，可繼續健行至桃園福源山步道，全線稜線可經過許多蒼鬱的大榕樹，是一條可以輕鬆感受森林芬多精清新洗禮的新北桃園山徑漫遊，節能減碳，是最簡單的一種運動。

侯友宜表示，新北和桃園一起合作，共同維護，讓橫越兩市之間的所有步道，都能更方便，更貼近民眾，讓兩邊的市民，可以體驗更好的山林樂趣，不只是跨越行政轄區的界線，更是要桃新（淘心）一起打造山林的微笑曲線，共創兩市安居樂業幸福指數。

侯友宜說，這一次步道系統整建及串聯，除了提升市民親近山林的可及性，更希望能藉由新北與桃園市步道串聯，將兩市的人文風景融合，一起合作、共好，創造最好的根基，讓兩市的合作不只是1+1=2，而是新北x桃園>2，讓山系步道系統的串聯，連接兩個城市核心，微笑曲線的跨域發展，將引領兩市創造新經濟、共創市民幸福指數。

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▲ O2gether新北x桃園登山步道串聯 侯友宜鄭文燦跨域合作城市新聯結。（圖／新北市觀旅局提供）

▲ 侯友宜說，讓兩市的合作不只是1+1=2，而是新北x桃園>2，讓山系步道系統的串聯。（圖／新北市觀旅局提供）

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