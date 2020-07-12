新北消防教健身！月曆猛男大秀「古銅色胸肌」　網讚爆：看了好害羞~

記者蔡儀潔／綜合報導

消防猛男出閘啦！新北消防發爾麵臉書粉專近日分享居家健身影片，由月曆教官謝進芳負責指導，大秀超猛腹肌，「新北猛男沒有最強只有更強。」貼文吸引大批網友留言，笑稱「胸肌太搶戲，無法專注在教學動作」。

新冠肺炎疫情期間，不少民眾宅在家減少出門次數，新北消防發爾麵近日就PO出影片，稱「讓猛男來教你如何居家運動」，還強調「真的不只六塊肌」。

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▲謝進芳表示，利用彈力帶在任何地方都可以練健身。（圖／翻攝自Youtube／新北消防發爾麵）

影片中謝進芳指出，很多人常用電腦、滑手機，導致身體處於前傾狀態，也可以用彈力帶來練背肌，方法是踩住彈力帶交叉點，身體前傾手抓住，先讓背處於緊繃狀態，再做往後拉提動作，拉提過程不要讓手臂超過背，重點是利用背帶動手去出力，而不是在肩胛窩裡面動，這樣就變成手在出力。

至於如何避免扛重物傷害腰及膝蓋？謝進芳表示，以練深蹲及硬舉來強化核心，很多人在練深蹲時，會忘記要先核心發力將身體的張力產生之後再來蹲，而且深蹲不只是練股四頭前側，其實它是用全身發力。

▲網友直呼「眼睛都在發光」。（圖／翻攝自Youtube／新北消防發爾麵）

除了運動，謝進芳也分享他的飲食，包括早餐是燕麥、堅果、蔓越莓乾、黑芝麻及豆漿、一天吃10顆雞蛋等，幕後花絮中，他還能在躺著看書的同時練腹肌。

貼文PO出後吸引網友熱議，「 帥~看了好害羞喔！」、「這真的好猛啊啊啊」、「今天的教練很有說服力」、「眼睛都在發光~」、「我流口水了......擦」。