「提袋率又不高！」逛一圈迪卡儂…他評估會倒　網分析打臉：CP值超高

▲迪卡儂中和店。（圖／記者張克銘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

來自法國的迪卡儂（Decathlon）走平價路線，便宜到被封為「運動用品界的大創」。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他之前有逛過迪卡儂的網路商店，近日第一次去實體店，本來想買一些用品，但逛了一圈卻沒有讓他想衝動購物的品項，忍不住問卦「迪卡儂會倒吧？」結果意外釣出許多迪粉推翻論點。

這位網友在文中表示，他第一次去逛迪卡儂店面，本來想買鞋子、壺鈴、運動上衣、褲子，結果逛了一圈，覺得完全沒有任何讓人想衝動購物的品項，不禁表示疑惑，「這樣整棟的賣場，提袋率也不高，很快會倒吧？」

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看到貼文後，就有人馬上反駁，「照你這說法costco早倒光了」、「上禮拜才去內湖的，人有夠多」、「八德這也是人超多」、「南部超多人買好嗎」、「就……你不是他的客群阿」、「物美價廉的一間店，不會倒的」、「開超久的，暑假一堆人去那遛小孩」、「他們是跳過中間商，為什麼會倒，通路自銷怎麼倒，成本在自己手上。」

▲迪卡儂販售各式各樣的運動用品。（圖／記者張克銘攝）

還有迪粉忍不住大推產品，「cp值超高好嗎？應該是原po沒運動習慣吧」、「很適合初學者買裝備的地方啊！又不用花大錢買不知道適不適合自己的戶外活動裝備」、「都是買給小孩消耗用的，大人省錢路線也會買」、「我都穿他們的防潑鞋」、「光是99的包一堆老人小孩在背」、「大陸製賣便宜價合理，他X一堆球鞋 衣服大陸製美國價。」

事實上，本站就曾報導《「迪卡儂」根本運動界大創？ 網激推「這些商品」CP值超高》，不少網友好奇到底為什麼這麼便宜、這麼佛心？報導指出，在於迪卡儂憑藉「一條龍」營運模式，從上游的產品研發、設計、原材料採購到商場通路，高度垂直整合策略，成功走出自己的路，在平價運動用品市場穩坐難以取代地位。