以為很健康！朋友一聽百頁豆腐「不算豆製品」驚呆　他傻眼：到底騙多少人

▲原PO發現，身邊朋友不知道「百頁豆腐」幾乎不算是豆製品了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

豆腐富含蛋白質，是許多最愛的食物之一，不過名稱裡有「豆腐」兩個字，卻可能藏有大地雷。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他跟朋友聊天的時候才知道，還是有很多人以為「百頁豆腐」是豆製品，完全不知道幾乎整塊都是油，忍不住好奇問卦「百頁豆腐到底騙了多少人？」話題引發熱論。

這位網友文中表示，他在跟朋友聊天的時候才知道，還是有很多人以為百頁豆腐是豆製品，以為百頁很健康、熱量很低，「我說他幾乎整塊都是油，他們才表示震驚，到底還有多少人被百頁豆腐欺騙？」看到貼文後，就有人驚訝發問，「為什都是油？」「它不是豆腐嗎 @@" 跪求詳細。」

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▲選對豆腐，就是很好的蛋白質來源。（示意圖／Pixabay）

其他網友則是留言解惑，「（油）不是吸來的，是做的時候就是用油打的。」「以前還有把百頁豆腐當冰淇淋吃，避免熱量太高的。」「不只油，還有澱粉 = = 根本垃圾食物。」「搜了一下……說7成都是沙拉油成分……基本在喝油XD！」

事實上，本站日前就曾報導《豆腐有假的！營養師曝吃錯「滿嘴爆卡肥油」...1款害減肥失敗》，簡鈺樺在頻道《營養師有樺要說》中指出，一般來說，建議吃相較低加工的豆腐，避開百頁、炸豆皮這一類，以免攝取過多熱量。她也強調，最忌諱的地雷就是百頁豆腐，因為熱量已經高出其他豆腐4-5倍，其成份油脂比例非常高。