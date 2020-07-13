　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比醫生好賺！他不解「這一行月入20萬」全台卻僅200人...網曝關鍵：窄到不行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲醫師，醫生，護理師，護士，醫療人員，醫療險。（圖／pixabay）

▲原PO表示，台灣一年醫科生至少有千人參加國考。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人嚮往高薪的工作，在求學期間就訂下未來工作的目標。在台灣不少人選擇「從醫」，因此有網友好奇詢問，「明明精算師月薪也有20萬，競爭人數也沒有醫生多，全台持有證照的人不超過200人，為什麼還有一堆人拼死命在擠醫學系呢？」不少網友都認為，「考試難度高很多，數學要超級好。」

一名網友在PTT以「為什麼精算師收入不輸醫師卻沒很多人在考？」為題詢問，「每年考大學一堆人拚死命在擠醫學系，還有一堆重考生、社會人回鍋考，考到三十幾歲不放棄的大有人在」，也有很多家裡直接送到國外唸醫科的；而台灣一年醫科生至少有千人參加國考，通過率保守算也有個60%。

請繼續往下閱讀...

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲網友們紛紛認為，精算師難度更高，考試費用也很昂貴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO接著說，精算師除了考試困難之外，考取者平均準備時間需要7年，且報名費昂貴，「但想想醫師這條路難度也是一樣沒比較少，先是要搶大學PR99的醫學系，還要比一般人多念三年，再來才開始實習、駐院，一堆血汗歷程才能熬到主治」，反觀精算師，錄取標準沒有醫生殘忍，「怎麼好像還是很少人走這條，為什麼想發財的年輕人還是都擠醫？」

貼文一出後，許多網友紛紛都認為「考試費用很貴」、「真的很難考」、「精算師完全是文組碰不得的工作好嗎」、「考一個報名費萬以上，還要考15個」、「難度高, 證照門檻超多」、「一個是考上後努力6年，不要特別混的話基本上都能拿到執照，一個是平均要努力7年還不一定考上」、「拚一張的力氣拿去拚醫科更值得」、「很難考，需要的職缺也沒那麼多」、「cp值很低吧」、「朋友唸相關科系，這行門窄到一個不行」。

ET快訊
波特王首公開「真實年齡」　粉絲驚訝：比我還小
山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視！網驚呼：真的超幸運
比醫生好賺！　「這一行月入20萬」全台僅200人
亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道「車頂削一半」　女友爆頭慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農糧署跨界邀便當店推「吃履歷抽iPhone」　估食材每月使用量達7噸

熱到發紫！台北飆「38.9°C極端高溫」創歷年7月最熱　不排除下午熱破39°C

台中購物節送千萬豪宅再推3.4億優惠　盧秀燕：五都市長加油喔

慈濟「盼捐三倍券當弱勢靠山！」網：怎用這種方式募款？　小編真心回應了

全台郵局7/15開賣限量2款「振興優惠2倍包」　500元款還有加送口罩

反映樂生院民的痛！民團「六步一跪」繞行衛福部：希望官僚放下一點傲慢

比醫生好賺！他不解「這一行月入20萬」全台卻僅200人...網曝關鍵：窄到不行

台北電影節再添光！　崑大視訊系教師、系友奪最佳聲音設計、最佳導演

「看起來非常駭人低壓」最靠近時間曝　連2天防大雨地區出爐

擠爆台1線！白沙屯、山邊媽祖秋茂園換轎　姊妹「各自回庄」相約明年再見

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

農糧署跨界邀便當店推「吃履歷抽iPhone」　估食材每月使用量達7噸

熱到發紫！台北飆「38.9°C極端高溫」創歷年7月最熱　不排除下午熱破39°C

台中購物節送千萬豪宅再推3.4億優惠　盧秀燕：五都市長加油喔

慈濟「盼捐三倍券當弱勢靠山！」網：怎用這種方式募款？　小編真心回應了

全台郵局7/15開賣限量2款「振興優惠2倍包」　500元款還有加送口罩

反映樂生院民的痛！民團「六步一跪」繞行衛福部：希望官僚放下一點傲慢

比醫生好賺！他不解「這一行月入20萬」全台卻僅200人...網曝關鍵：窄到不行

台北電影節再添光！　崑大視訊系教師、系友奪最佳聲音設計、最佳導演

「看起來非常駭人低壓」最靠近時間曝　連2天防大雨地區出爐

擠爆台1線！白沙屯、山邊媽祖秋茂園換轎　姊妹「各自回庄」相約明年再見

中職／統一獅J-LIONS明星戰隊　林靖凱最年輕的傑尼獅

農糧署跨界邀便當店推「吃履歷抽iPhone」　估食材每月使用量達7噸

台灣人年平均下載18組　預告全新「特效貼圖」即將登場

熱到發紫！台北飆「38.9°C極端高溫」創歷年7月最熱　不排除下午熱破39°C

大谷翔平隊內賽開轟　二刀流再返大聯盟更暢快發揮

Lenovo調查：後疫情時代　8成企業員工擁抱遠距工作

12生肖2020整體運勢一次告訴你　「屬蛇」4大吉星相助、屬羊留意身體狀況

朗多遭逢「嚴重手傷」將動刀至少缺席6周　JR開心合體詹皇

腳踝紅腫別輕視！她騎單車摔落沒理會…1周後檢查竟骨折　醫：嚴重恐會長短腿

貓頭鷹寶寶帶「超長棍子」回巢　2同伴矇了...瞪大眼：這什麼情況？

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

生活熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

花1280元買月票　800張搭不到百元

比醫生好賺！這一行月入20萬...全台僅200人

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

3號颱「辛樂克」恐誕生？　氣象局曝對台影響

搭9小時車！羅小妹凌晨4點現身回鑾路上

更多熱門

相關新聞

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

台灣AV演員吳夢夢因為拍成人影片躍上新聞版面，面對各種評價，本人總能展現高EQ親切回覆。日前就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「吳夢夢走在路上回頭率高嗎？」說身邊人對夢夢片子的評價，都是「色氣滿點」，好奇如果吳夢夢本人走在路上，是不是會吸引大家回頭看一眼的那種女生，話題吸引本尊親回。

畢業生平均起薪上漲　網：根本追不上

畢業生平均起薪上漲　網：根本追不上

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

男生月薪6萬沒上進心？女孩揭「關鍵2指標」

男生月薪6萬沒上進心？女孩揭「關鍵2指標」

1000萬人郵局領三倍券？網曝這時段保證沒人

1000萬人郵局領三倍券？網曝這時段保證沒人

關鍵字：

PTT精算師醫生

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

八點檔天王爆吃軟飯！

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

5年來影響生活！她發36歲送養文

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面