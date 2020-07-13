比醫生好賺！他不解「這一行月入20萬」全台卻僅200人...網曝關鍵：窄到不行





▲原PO表示，台灣一年醫科生至少有千人參加國考。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人嚮往高薪的工作，在求學期間就訂下未來工作的目標。在台灣不少人選擇「從醫」，因此有網友好奇詢問，「明明精算師月薪也有20萬，競爭人數也沒有醫生多，全台持有證照的人不超過200人，為什麼還有一堆人拼死命在擠醫學系呢？」不少網友都認為，「考試難度高很多，數學要超級好。」

一名網友在PTT以「為什麼精算師收入不輸醫師卻沒很多人在考？」為題詢問，「每年考大學一堆人拚死命在擠醫學系，還有一堆重考生、社會人回鍋考，考到三十幾歲不放棄的大有人在」，也有很多家裡直接送到國外唸醫科的；而台灣一年醫科生至少有千人參加國考，通過率保守算也有個60%。

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▲網友們紛紛認為，精算師難度更高，考試費用也很昂貴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO接著說，精算師除了考試困難之外，考取者平均準備時間需要7年，且報名費昂貴，「但想想醫師這條路難度也是一樣沒比較少，先是要搶大學PR99的醫學系，還要比一般人多念三年，再來才開始實習、駐院，一堆血汗歷程才能熬到主治」，反觀精算師，錄取標準沒有醫生殘忍，「怎麼好像還是很少人走這條，為什麼想發財的年輕人還是都擠醫？」

貼文一出後，許多網友紛紛都認為「考試費用很貴」、「真的很難考」、「精算師完全是文組碰不得的工作好嗎」、「考一個報名費萬以上，還要考15個」、「難度高, 證照門檻超多」、「一個是考上後努力6年，不要特別混的話基本上都能拿到執照，一個是平均要努力7年還不一定考上」、「拚一張的力氣拿去拚醫科更值得」、「很難考，需要的職缺也沒那麼多」、「cp值很低吧」、「朋友唸相關科系，這行門窄到一個不行」。