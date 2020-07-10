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神明代言人指林志玲「為婚而婚」　網嗆：老女人關你屁事…挨告妨害名譽

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林志玲、Akira晚間在台南第一美術館舉辦婚宴宴請親友。（圖／記者李毓康攝）

▲命理師因評論林志玲與Akira結緣過程遭網友批評。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

命理師沈嶸去年在藝人林志玲嫁給日籍男歌手Akira的新聞事件中，分析林志玲是為了結婚生小孩不能再拖，才會選擇男方，不少網友在這則報導下方留言批評沈嶸而挨告妨害名譽，警方找出其中1名男網友說了「這位老女人，人家結婚關你屁事」，但台北地檢署偵辦時，沈嶸同意和解撤告，檢察官處分不起訴男網友。

沈嶸有「神明代言人」之稱，常因為通靈評論藝人感情、婚姻、事業而登上媒體報導，日前才因評論藝人劉真病逝的不幸消息而引發論戰，除了幫人通靈為業外，沈嶸還會投資房地產，也在Youtube開頻道教大家投資。

▲▼沈嶸進軍YouTuber。（圖／水舞演藝提供）

▲沈嶸進軍YouTube教民眾投資不動產。（資料照／水舞演藝提供）

2019年間，某周刊報導沈嶸透過通靈分析林志玲是「為婚而婚」，才決定嫁給Akira，沈嶸認為2人不是標準「正緣」，需要更多的時間去溝通及磨合，直到2019年才勉強修成「後天正緣」，但是頻率並不是這麼穩固；林志玲的內心則只是因為結婚生子的時間點不能再拖了，才促成這段緣。

報導在網路上刊出後，不少網友用暱稱在新聞下方留言批評質疑，沈嶸控告了很多網友，警方找到其中1名尤姓男子，因為說了「這位老女人，人家結婚關你屁事」而被依妨害名譽罪嫌送辦，不過沈嶸很快又表示已經和解要撤告，因此北檢處分不起訴尤男。

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