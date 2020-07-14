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羅智強再拿「已澄清」舊案打蘇貞昌　政院酸爆：不要每半年就炒作一次

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨台北市議員羅智強1月曾影射，行政院長蘇貞昌替三女兒蘇巧純拿下「政府上千萬的標案」，當時就遭到蘇幕僚拿公開資料狠打臉。時隔6個月，羅智強14日再度在臉書重提該案，怒批民進黨是「蘇家天下」。對此，行政院發言人丁怡銘怒嗆羅智強根本是惡意抹黑，狠酸他「不要每半年就拿同樣議題出來炒作一次」。

羅智強14日在臉書指控，「爸爸當院長，姐姐當立委，妹妹做什麼呢？負責當政治獻金的出口。光是2020選舉，蘇貞昌三女兒的『二三設計』，從姐姐的選舉入帳586萬，從蔡英文的選舉入帳180萬，總共766萬，好棒棒！！」

羅智強質疑，「二三設計也幫蘇貞昌打2018年的市長選舉，卻完全沒有蘇貞昌政治獻金的支出紀錄；而選舉結束44天後，二三設計就拿到行政院一千萬元的標案，天底下有這麼巧的事？」

對於羅智強的指控，行政院發言人丁怡銘相當不以為然。他指出，羅智強今年一月七日影射蘇巧純因為蘇貞昌院長關係，而取得標案一事，去年政院幕僚就已經出示過公開資料打臉羅智強。

丁怡銘再拿數據反擊，「國立台灣科學教育館『上癮的科學特展』展示研究與規劃設計採購案，是在2018年11月22日由台灣科學教育館上網公告標案、同年12月12日開標，標案審查時間是12月21日，而蘇貞昌則是在隔年1月14日才上任行政院長，相關時序網路上都查得到。國民黨籍羅智強議員不斷用影射方式，認為評審委員有預知的超能力預測蘇貞昌會當上閣揆，然後摒棄專業讓二三設計得標，根本是惡意抹黑。」

丁怡銘表示，蘇巧純經營的設計公司「二三設計」除了曾與雙北政府，也和7-11、誠品、伊甸基金會等合作過，例如在2013年朱立倫市長時的新北市政府，及2016年柯文哲市長的台北市政府，都有獲得政府標案，代表其公司及團隊能力受到政府與民間單位的肯定。

丁怡銘狠批，「羅智強同樣的事情時隔半年又出來意圖抹黑造謠一次，實在令人不勝其擾。設計是一門專業，而羅智強議員在選舉文宣和日常的臉書貼圖都有缺乏美感的問題，希望羅智強議員可以多花點時間在美感提升上，不要每半年就拿同樣議題出來炒作一次。」

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