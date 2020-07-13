陳其邁推高階製造、先進半導體2中心 ：吸引更多廠商來高雄投資！





▲陳其邁和發大發業者座談。（圖／陳其邁辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨高雄市長補選戰候選人陳其邁13日參訪和發產業園區，與「蘋果供應鏈大廠」台郡、禾聯碩等數十家業者代表交流高雄產業議題。陳其邁除了感謝企業大力投資高雄，同時也提出兩大經濟轉骨策略，誓言若順利當選高雄市長，要把高雄打造成「亞洲高階製造中心」，吸引更多廠商前來投資。

陳其邁表示，因應美中貿易戰帶來的影響，世界正面臨供應鏈重組的局勢，對高雄帶來重大轉機。因此，兩大產業轉骨策略，即為推動高雄成為「亞洲高階製造中心」與「半導體先進製程中心」。

陳其邁指出，透過「加速導入5G、AI應用」與「完備半導體產業生態系」兩大方向；前者結合「產業智慧化」、「數位轉型」、「創新應用」三大行動；後者藉由「材料供應在地化」、「技術自主化」，共同讓「台灣製造」成為全球產業的關鍵力量。

陳其邁提到，自己在行政院服務期間，就積極協助廠商解決五缺問題，對台郡的成就印象深刻，他在PCB（印刷電路板）領域名列前茅、擴大投資台灣金額達200億台幣，產線擴充、優化、智慧製造，尤其無線給電部分，可望成為全球最有競爭力的PCB廠商。他強調，若順利當選市長，一定會積極與中央合作，持續改善五缺問題與廠區基礎建設，歡迎更多廠商投資高雄。

陳其邁指出，高雄有很多傳統產業，一方面要協助他們因應國際供應鏈重組，重回台灣投資，另一方面也要協助他們提高競爭力，這是需要加速推動的，希望順利轉型成為亞洲的高階製造中心。

至於高科技產業方面，陳其邁表示，目前半導體製程已發逐漸朝向異質整合。包括日月光、台積電跟華邦電陸續加碼投資，未來將以橋頭科學園區為核心，吸引更多國際大廠來投資，串連成南部科技走廊，高雄台南將會是全球最有價值的先進半導體的產業聚落。

陳其邁強調，未來如果當選高雄市長，會把握產業鏈重組、高階製造與先進半導體製程這三項優勢，力拚高雄製造產業升級，將高雄打造為一個擁有先進半導體製程跟高階製造中心的最佳投資基地。

此外，陳其邁競選團隊發言人邱俊憲則提到，相較於陳其邁在行政院服務期間，積極協助高雄的產業政策，鼓勵廠商轉型，奠定發展基礎，對手到目前為止，都還沒有看到具體且可行的產業政策。他呼籲，希望對手能夠儘速提出相關政策，供高雄市民檢驗。